***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
15.09.2022 16:33
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063358
BIST
16:283.387
En Yüksek
|Değişim
|: -1,73%
|| -59,60
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.378
16:2818,2668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0378
|Açılış
|: 18,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
16:2818,2900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0854
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3332
En Düşük
18,1907
16:28988,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -6,98
|Açılış
|: 989,53
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
988,01
BIST En Aktif Hisseler16:26
|MERKO
|5,39
|74.388.605
|% 10,00
|
|ZOREN
|3,20
|399.122.830
|% 9,97
|
|KAPLM
|80,05
|32.774.930
|% 9,96
|
|TRCAS
|14,24
|67.338.556
|% 9,96
|
|KIMMR
|9,33
|108.989.237
|% 9,89
|
|ROYAL
|6,03
|1.917.450
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|15.316.659
|% -10,00
|
|ISATR
|406.201,40
|406.201
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.835.765.567
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.362.487.964
|% -9,98
|
|ASELS
|33,44
|8.288.969.451
|% 1,33
|
|THYAO
|74,50
|5.275.400.727
|% 0,27
|
|YKBNK
|7,08
|4.060.090.664
|% -9,92
|
|KRDMD
|13,56
|3.612.233.915
|% 0,44
|
|ISCTR
|9,16
|3.432.549.261
|% -9,93
|
|YKBNK
|7,08
|4.060.090.664
|% -9,92
|
|EKGYO
|4,25
|1.883.021.685
|% -3,85
|
|ISCTR
|9,16
|3.432.549.261
|% -9,93
|
|KRDMD
|13,56
|3.612.233.915
|% 0,44
|
|ASELS
|33,44
|8.288.969.451
|% 1,33
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2617
|18,2643
|% 0,19
|
|Euro
|18,2716
|18,2811
|% 0,42
|
|Sterlin
|20,9213
|21,0263
|% -0,31
|
|Frank
|18,9956
|19,1100
|% 0,64
|
|Riyal
|4,8442
|4,8685
|% 0,17
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.686
|-11,21
|
|Altın Gr.
|990
|990
|-5,28
|
|Cumhuriyet
|6.671
|6.772
|-60,00
|
|Tam
|6.701
|6.762
|-30,00
|
|Yarım
|3.265
|3.306
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.653
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,46
|19,49
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,43
|-0,10
|
|B. Petrol
|92,57
|92,57
|-1,53
|
Seans Raporu
16:26
daha fazla
-
16:41ISFIN
Yüzde -9.29 oranında düşüşle 7.71 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 925, 399 adet işlem
-
16:40ISCTR
Yüzde -9.93 oranında düşüşle 9.16 lira fiyatla işlem gören hissede 357, 469, 481 adet işlem
-
16:39ATATP
Yüzde -60.00 oranında düşüşle 22.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 041, 980 adet işlem
-
16:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -81, 65 kaybederek (% -2.17 ) 3, 685
-
16:37XU100
Endeks 3, 385 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 8 altında . İşlem hacmi 66, 507.00 milyon TL de