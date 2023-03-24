***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
24.03.2023 14:20
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 17.03.2023 tarih ve E-12233903-305.04-34816 sayılı izin doğrultusunda, Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı Neo Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fonu'nun izahnamesinin II.bölümünde yer alan .2.3. maddesi değiştirilmiş olup, değişikliğe ilişkin duyuru metni ekte bulunmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127723
BIST
15:565.034
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -27,87
|Açılış
|: 5.079
|
|Önceki Kapanış
|: 5.062
|
5.117
En Düşük
5.000
15:5619,0696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0439
|Açılış
|: 19,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3050
|
19,2700
En Düşük
19,0024
15:5620,5260
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,1056
|Açılış
|: 20,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9700
|
20,9088
En Düşük
20,4376
15:561.226,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,03
|Açılış
|: 1.226,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,02
|
1.234,12
En Düşük
1.214,52
BIST En Aktif Hisseler15:56
|DERIM
|9,13
|21.539.397
|% 10,00
|
|SANEL
|15,97
|14.169.721
|% 9,99
|
|AKFYE
|19,06
|55.819.059
|% 9,98
|
|DGGYO
|41,90
|70.794.212
|% 9,97
|
|ORMA
|61,20
|650.690
|% 9,97
|
|PAMEL
|280,00
|71.578.323
|% -10,00
|
|CANTE
|58,40
|434.363.682
|% -9,95
|
|IZINV
|23,10
|31.257.116
|% -9,06
|
|POLTK
|1.960,10
|20.397.234
|% -8,37
|
|KUVVA
|44,20
|346.671
|% -7,14
|
|ASTOR
|63,50
|4.206.607.458
|% 1,84
|
|EREGL
|37,24
|3.290.635.194
|% 0,38
|
|THYAO
|127,50
|2.188.197.876
|% -1,47
|
|ISCTR
|13,97
|1.858.673.741
|% -1,41
|
|KOZAL
|21,54
|1.753.233.674
|% 2,18
|
|KATMR
|1,44
|199.769.052
|% 9,92
|
|ISCTR
|13,97
|1.858.673.741
|% -1,41
|
|EKGYO
|6,97
|801.389.594
|% -0,14
|
|YKBNK
|10,41
|1.087.046.917
|% -1,70
|
|EREGL
|37,24
|3.290.635.194
|% 0,38
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0656
|19,0696
|% 0,23
|
|Euro
|20,5048
|20,5260
|% -0,51
|
|Sterlin
|23,2125
|23,3290
|% -0,43
|
|Frank
|20,6533
|20,7778
|% -0,15
|
|Riyal
|5,0621
|5,0875
|% 0,22
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.001
|2.001
|7,24
|
|Altın Gr.
|1.226
|1.226
|6,03
|
|Cumhuriyet
|8.268
|8.393
|92,00
|
|Tam
|8.281
|8.361
|22,00
|
|Yarım
|4.060
|4.091
|10,00
|
|Çeyrek
|2.030
|2.046
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,44
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,36
|0,21
|
|B. Petrol
|73,39
|73,39
|-2,52
|
Seans Raporu
15:56
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-
16:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -40, 69 kaybederek (% -0.73 ) 5, 538
-
16:10XU100
Endeks 5, 031 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 62 altında . İşlem hacmi 36, 237.00 milyon TL de
-
16:09YAPRK
Yüzde -5.61 oranında düşüşle 47.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 283, 159 adet işlem
-
16:08SMART
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 8.21 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 167, 118 adet işlem
-
16:06KAPLM
Yüzde -4.68 oranında düşüşle 95.70 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 095 adet işlem