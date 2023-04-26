***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )TürkçeTasarruf Sahipleri SirküleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 18.04.2023 tarih ve E-12233903-305.04-36274 sayılı izin doğrultusunda, Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı Neo Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fonu'nun izahnamesinin 7.1.1 nolu maddesi değiştirilmiş olup, değişikliğe ilişkin duyuru metni ekte bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141127BIST