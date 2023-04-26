***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
26.04.2023 13:34
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 18.04.2023 tarih ve E-12233903-305.04-36274 sayılı izin doğrultusunda, Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı Neo Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fonu'nun izahnamesinin 7.1.1 nolu maddesi değiştirilmiş olup, değişikliğe ilişkin duyuru metni ekte bulunmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141127
BIST
15:434.784
En Yüksek
|Değişim
|: -2,19%
|| -107,30
|Açılış
|: 4.886
|
|Önceki Kapanış
|: 4.891
|
4.901
En Düşük
4.781
15:4319,4290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0040
|Açılış
|: 20,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,4925
En Düşük
19,4034
15:4321,4871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1746
|Açılış
|: 22,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3600
|
21,5213
En Düşük
21,2731
15:431.247,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,84
|Açılış
|: 1.247,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,10
|
1.251,82
En Düşük
1.243,82
BIST En Aktif Hisseler15:41
|IHAAS
|173,30
|32.380.902
|% 9,96
|
|MIPAZ
|8,11
|28.861.248
|% 9,89
|
|BURCE
|78,15
|108.118.862
|% 9,30
|
|BURVA
|37,72
|59.602.007
|% 7,96
|
|KRGYO
|20,74
|18.363.602
|% 7,46
|
|PSDTC
|31,08
|10.726.967
|% -16,45
|
|PSDTC
|31,08
|10.726.967
|% -16,45
|
|PSDTC
|31,08
|10.726.967
|% -16,45
|
|PSDTC
|31,08
|10.726.967
|% -16,45
|
|IMASM
|33,80
|177.815.244
|% -9,96
|
|THYAO
|130,00
|2.514.327.038
|% -2,77
|
|KOPOL
|43,44
|2.015.142.391
|% -2,03
|
|EREGL
|33,26
|1.793.050.338
|% -2,63
|
|KOZAL
|20,28
|1.360.866.993
|% -3,61
|
|ASTOR
|49,14
|1.355.938.828
|% 0,45
|
|EKGYO
|6,29
|494.772.605
|% -2,02
|
|ISCTR
|11,27
|836.284.264
|% -1,40
|
|YKBNK
|9,81
|666.136.302
|% -0,91
|
|KOZAL
|20,28
|1.360.866.993
|% -3,61
|
|KRDMD
|16,10
|1.074.472.644
|% -5,07
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4232
|19,4278
|% 0,01
|
|Euro
|21,4691
|21,4811
|% 0,79
|
|Sterlin
|24,1494
|24,2705
|% 0,48
|
|Frank
|21,7650
|21,8961
|% 0,35
|
|Riyal
|5,1635
|5,1894
|% 0,01
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|1.999
|1,99
|
|Altın Gr.
|1.246
|1.246
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|9.026
|9.163
|36,00
|
|Tam
|9.108
|9.279
|-10,00
|
|Yarım
|4.445
|4.530
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.229
|2.282
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,07
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,60
|15,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|79,91
|79,91
|-0,68
|