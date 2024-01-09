***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
09.01.2024 15:14
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.01.2024 tarih ve E-12233903-305.01.01-47535 sayılı yazısı ile Kurucusu olduğumuz Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu'nun İzahname değişikliğine ilişkin duyuru metni ekte bulunmaktadır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1236142
BIST
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16:517.738
En Düşük
|Değişim
|: -1,03%
|| -80,61
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.729
En Yüksek
7.875
16:5129,9397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0692
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9430
En Düşük
29,7686
16:5132,7889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0247
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9071
En Düşük
32,6586
16:511.961,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 14,22
|Açılış
|: 1.961,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.965,76
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler16:51
|MARKA
|42,90
|17.084.314
|% 10,00
|
|HALKB
|13,79
|440.789.517
|% 9,97
|
|KBORU
|56,80
|405.982.555
|% 9,97
|
|AVHOL
|32,94
|360.019.691
|% 9,95
|
|BEGYO
|4,44
|456.151.606
|% 9,90
|
|FLAP
|11,10
|145.838.585
|% -8,64
|
|EBEBK
|65,20
|269.174.849
|% -7,52
|
|QNBFL
|940,00
|3.977.905
|% -6,93
|
|SMART
|33,84
|112.295.884
|% -6,93
|
|CVKMD
|387,50
|320.037.406
|% -6,91
|
|YKBNK
|22,40
|6.574.724.186
|% 1,82
|
|VAKBN
|15,31
|2.617.248.209
|% 2,75
|
|EKGYO
|8,00
|1.851.757.914
|% 0,76
|
|KOZAL
|19,62
|1.725.721.343
|% -0,81
|
|PGSUS
|698,00
|1.618.954.023
|% -2,17
|
|EKGYO
|8,00
|1.851.757.914
|% 0,76
|
|VAKBN
|15,31
|2.617.248.209
|% 2,75
|
|HLGYO
|2,58
|426.876.616
|% 5,74
|
|BEGYO
|4,44
|456.151.606
|% 9,90
|
|KOZAL
|19,62
|1.725.721.343
|% -0,81
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9355
|29,9397
|% 0,23
|
|Euro
|32,7771
|32,7889
|% 0,08
|
|Sterlin
|37,9797
|38,1702
|% -0,00
|
|Frank
|35,0515
|35,2627
|% -0,14
|
|Riyal
|7,9597
|7,9996
|% 0,23
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,16
|23,19
|% 0,66
|
|Platin
|940,70
|942,68
|% 0,66
|
|Paladyum
|985,95
|989,74
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,81
|77,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,23
|2.038,56
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:51
daha fazla
-
17:05MIATK
Yüzde -5.19 oranında düşüşle 35.46 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 593, 414 adet işlem
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17:03KRONT
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 14.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 156, 483 adet işlem
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17:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -62, 29 kaybederek (% -0.74 ) 8, 401
-
17:02XU100
Endeks 7, 732 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 11 altında . İşlem hacmi 80, 566.00 milyon TL de
-
17:01TABGD
Yüzde -4.42 oranında düşüşle 114.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 801, 825 adet işlem