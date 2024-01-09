***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )TürkçeTasarruf Sahipleri SirküleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 02.01.2024 tarih ve E-12233903-305.01.01-47535 sayılı yazısı ile Kurucusu olduğumuz Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu'nun İzahname değişikliğine ilişkin duyuru metni ekte bulunmaktadır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1236142BIST