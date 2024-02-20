***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )TürkçeTasarruf Sahipleri SirküleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun15.02.2024 tarih ve E-12233903-305.04-49767 sayılı yazısı ile kurucusu olduğumuz Neo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu'nun izahname değişikliğine ilişkin duyuru metni ekte bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250756BIST