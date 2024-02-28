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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri

28.02.2024 15:33
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )

Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri

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Açıklamalar

         Sayın Yatırımcımız,
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.02.2024 tarih ve E-12233903-305.04-50194 sayılı yazısı ile kurucusu olduğumuz Neo Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon'un izahname değişikliğine izin verilmiş olup, değişikliğe ilişkin duyuru metni ekte bulunmaktadır. Değişiklikler 29.02.2024 tarihinde uygulanmaya başlanacaktır. Bilginizi rica ederiz.
 
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252664


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