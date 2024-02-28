***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
28.02.2024 15:33
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Yatırımcımız,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.02.2024 tarih ve E-12233903-305.04-50194 sayılı yazısı ile kurucusu olduğumuz Neo Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon'un izahname değişikliğine izin verilmiş olup, değişikliğe ilişkin duyuru metni ekte bulunmaktadır. Değişiklikler 29.02.2024 tarihinde uygulanmaya başlanacaktır. Bilginizi rica ederiz.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252664
BIST
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15:549.155
En Düşük
|Değişim
|: -0,26%
|| -24,12
|Açılış
|: 9.185
|
|Önceki Kapanış
|: 9.179
|
9.111
En Yüksek
9.237
15:5431,1931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0494
|Açılış
|: 31,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2450
|
31,3872
En Düşük
31,0687
15:5433,7518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0567
|Açılış
|: 33,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
34,0887
En Düşük
33,6740
15:542.035,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,84
|Açılış
|: 2.035,86
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033,01
|
2.049,92
En Düşük
2.026,25
BIST En Aktif Hisseler15:54
|EDATA
|36,30
|92.597.061
|% 10,00
|
|YAYLA
|17,27
|67.062.852
|% 10,00
|
|INVEO
|49,94
|350.065.306
|% 10,00
|
|BRKVY
|181,50
|25.699.717
|% 10,00
|
|KTLEV
|132,00
|411.479.953
|% 10,00
|
|UFUK
|238,50
|4.308.981
|% -10,00
|
|ERSU
|31,28
|34.007.251
|% -9,96
|
|SNKRN
|45,00
|4.688.840
|% -9,96
|
|KERVN
|1,79
|5.774.885
|% -9,60
|
|DESPC
|46,36
|52.473.273
|% -8,83
|
|EREGL
|48,60
|17.071.235.919
|% 3,49
|
|THYAO
|279,75
|7.359.593.682
|% -0,18
|
|PGSUS
|857,50
|3.439.402.412
|% 3,50
|
|TUPRS
|162,10
|3.387.160.148
|% 1,19
|
|KCAER
|62,90
|3.152.349.561
|% -3,31
|
|EREGL
|48,60
|17.071.235.919
|% 3,49
|
|ZOREN
|5,52
|1.179.735.768
|% 2,60
|
|ISCTR
|11,00
|1.962.283.655
|% -1,52
|
|EKGYO
|11,29
|1.997.298.031
|% -0,09
|
|ADESE
|2,92
|306.920.480
|% 3,55
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1843
|31,1931
|% 0,16
|
|Euro
|33,7425
|33,7518
|% -0,17
|
|Sterlin
|39,3062
|39,5034
|% -0,17
|
|Frank
|35,2785
|35,4910
|% 0,02
|
|Riyal
|8,2915
|8,3330
|% 0,15
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,36
|22,40
|% 0,66
|
|Platin
|879,22
|880,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|918,13
|922,08
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,92
|81,92
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,02
|2.030,31
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:54
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16:09ARDYZ
Yüzde -7.39 oranında düşüşle 55.10 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 073, 805 adet işlem
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16:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -27, 09 kaybederek (% -0.28 ) 9, 697
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16:08XU100
Endeks 9, 155 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 27 altında . İşlem hacmi 93, 964.00 milyon TL de
-
16:08KZBGY
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 24.08 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 220, 973 adet işlem
-
16:07MAKTK
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 7.39 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 796, 181 adet işlem