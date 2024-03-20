***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun "YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ(III-52.1)"nin "Derecelendirme notuna ilişkin değerlendirme" başlıklı 32. maddesinin 2. fıkrasının d bendi doğrultusunda yapılan açıklamadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260605BIST