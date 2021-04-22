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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu

22.04.2021 17:17



***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )

Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu

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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Neo Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon Yatırımcı Bilgi Formu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930569


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FORMT 1,17 10.357.174 % 17,00  
BURVA 27,50 2.591.954 % 10,00  
DARDL 21,78 15.385.525 % 10,00  
KONTR 54,80 24.706.124 % 10,00  
MRSHL 245,30 2.422.066 % 10,00  
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17:08 Alış Satış %  
Dolar 8,3208 8,3285 % 1,83  
Euro 9,9919 9,9998 % 1,35  
Sterlin 11,4652 11,5227 % 0,91  
Frank 9,0195 9,0738 % 1,49  
Riyal 2,2085 2,2195 % 1,53  
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17:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.786 -7,58  
Altın Gr. 477 477 5,41  
Cumhuriyet 3.144 3.192 37,00  
Tam 3.123 3.204 31,80  
Yarım 1.509 1.550 15,38  
Çeyrek 757 775 7,69  
Gümüş.Ons 26,28 26,31 -0,26  
Gümüş Gr. 7,02 7,03 0,04  
B. Petrol 65,28 65,28 -0,04  
Seans Raporu 17:08
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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