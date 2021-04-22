***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
22.04.2021 17:17
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Neo Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930569
BIST
17:081.333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,73
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.346
En Düşük
1.309
17:088,3285
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 0,1494
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3697
En Düşük
8,1672
17:089,9998
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,1332
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,0816
En Düşük
9,8213
17:08477,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,59
|Açılış
|: 477,47
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler17:08
|FORMT
|1,17
|10.357.174
|% 17,00
|
|BURVA
|27,50
|2.591.954
|% 10,00
|
|DARDL
|21,78
|15.385.525
|% 10,00
|
|KONTR
|54,80
|24.706.124
|% 10,00
|
|MRSHL
|245,30
|2.422.066
|% 10,00
|
|NUGYO
|11,40
|1.863.763
|% -9,95
|
|GSRAY
|3,22
|155.184.012
|% -9,80
|
|ANELE
|4,06
|98.216.550
|% -8,97
|
|ORMA
|27,00
|651.037
|% -8,66
|
|SNKRN
|30,82
|634.195
|% -8,55
|
|GARAN
|7,02
|1.368.437.947
|% 0,86
|
|KOZAL
|106,20
|748.788.994
|% 1,05
|
|EREGL
|17,75
|740.396.079
|% -0,50
|
|SASA
|44,62
|494.955.817
|% 0,04
|
|THYAO
|11,09
|442.508.251
|% 1,74
|
|GARAN
|7,02
|1.368.437.947
|% 0,86
|
|YKBNK
|2,08
|323.134.445
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,79
|272.817.037
|% -1,10
|
|TSKB
|1,21
|120.751.078
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,90
|221.587.330
|% -1,02
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3208
|8,3285
|% 1,83
|
|Euro
|9,9919
|9,9998
|% 1,35
|
|Sterlin
|11,4652
|11,5227
|% 0,91
|
|Frank
|9,0195
|9,0738
|% 1,49
|
|Riyal
|2,2085
|2,2195
|% 1,53
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-7,58
|
|Altın Gr.
|477
|477
|5,41
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,31
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,02
|7,03
|0,04
|
|B. Petrol
|65,28
|65,28
|-0,04
|