***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
29.06.2021 17:28
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944867
BIST
17:431.367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -6,75
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.352
17:438,7312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0480
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7477
En Düşük
8,6689
17:4310,4030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0328
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3391
17:43492,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -4,61
|Açılış
|: 492,26
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
491,13
BIST En Aktif Hisseler17:41
|NIBAS
|12,99
|7.696.020
|% 9,99
|
|TKURU
|271,00
|3.582.891
|% 9,98
|
|YAPRK
|39,02
|14.966.217
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.311.597
|% 9,97
|
|DOAS
|24,52
|94.421.710
|% 9,96
|
|YBTAS
|11.925,00
|299.400
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|6.646.972
|% -9,98
|
|DENGE
|3,08
|356.669
|% -8,88
|
|MERIT
|16,31
|808.114
|% -8,63
|
|SAMAT
|4,83
|38.245.711
|% -8,35
|
|THYAO
|13,41
|1.099.445.027
|% -3,25
|
|EKGYO
|1,92
|544.817.976
|% -1,03
|
|KOZAL
|116,50
|477.606.691
|% -0,17
|
|TUPRS
|95,60
|360.285.812
|% -0,83
|
|YKBNK
|2,17
|316.876.673
|% 0,46
|
|EKGYO
|1,92
|544.817.976
|% -1,03
|
|YKBNK
|2,17
|316.876.673
|% 0,46
|
|TSKB
|1,27
|146.500.577
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,00
|113.934.608
|% 1,01
|
|THYAO
|13,41
|1.099.445.027
|% -3,25
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7289
|8,7325
|% 0,57
|
|Euro
|10,3950
|10,4245
|% 0,52
|
|Sterlin
|12,0373
|12,0976
|% 0,09
|
|Frank
|9,4348
|9,4917
|% 0,27
|
|Riyal
|2,3206
|2,3323
|% 0,47
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.754
|-24,84
|
|Altın Gr.
|492
|492
|-4,68
|
|Cumhuriyet
|3.260
|3.309
|-47,00
|
|Tam
|3.245
|3.327
|-47,08
|
|Yarım
|1.569
|1.609
|-22,77
|
|Çeyrek
|787
|805
|-11,38
|
|Gümüş.Ons
|25,61
|25,64
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,09
|
|B. Petrol
|74,53
|74,53
|0,39
|