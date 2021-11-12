***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
12.11.2021 15:14
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NBH Neo Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977381
BIST
16:071.639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 13,46
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.640
En Düşük
1.631
16:079,9495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0462
|Açılış
|: 9,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
16:0711,3960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0456
|Açılış
|: 11,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
16:07593,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,08
|Açılış
|: 593,34
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler16:07
|DOBUR
|112,50
|27.165.713
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,73
|35.399.095
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,55
|51.846.037
|% 9,91
|
|DOAS
|45,24
|259.919.936
|% 8,96
|
|BERA
|10,29
|242.712.982
|% 8,32
|
|KZBGY
|32,02
|41.772.534
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|259.793.996
|% -9,95
|
|SNPAM
|8,27
|309.485
|% -9,91
|
|ADESE
|1,22
|432.731.865
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,42
|89.923.364
|% -6,20
|
|PETKM
|7,56
|2.486.661.050
|% -1,18
|
|THYAO
|17,77
|1.269.597.111
|% 0,28
|
|GARAN
|10,66
|1.176.698.299
|% 0,57
|
|KRDMD
|7,43
|631.260.377
|% 0,13
|
|TUPRS
|154,70
|550.458.911
|% -1,15
|
|ADESE
|1,22
|432.731.865
|% -9,63
|
|PETKM
|7,56
|2.486.661.050
|% -1,18
|
|ODAS
|1,56
|472.174.609
|% 3,31
|
|YKBNK
|3,09
|435.904.712
|% 0,32
|
|GARAN
|10,66
|1.176.698.299
|% 0,57
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9448
|9,9495
|% 0,47
|
|Euro
|11,3902
|11,3960
|% 0,40
|
|Sterlin
|13,2758
|13,3424
|% 0,59
|
|Frank
|10,7265
|10,7911
|% 0,22
|
|Riyal
|2,6427
|2,6560
|% 0,37
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|-7,07
|
|Altın Gr.
|592
|592
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|3.916
|3.975
|-17,00
|
|Tam
|3.899
|3.996
|-14,85
|
|Yarım
|1.884
|1.933
|-7,19
|
|Çeyrek
|945
|967
|-3,59
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,06
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,98
|7,99
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,62
|81,62
|-1,25
|
Seans Raporu
16:07
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16:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, PGSUS, GUBRF
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