***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
12.11.2021 15:14
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Neo Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977383
BIST
15:211.638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 13,19
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.639
En Düşük
1.631
15:219,9355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0322
|Açılış
|: 9,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
15:2111,3863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0359
|Açılış
|: 11,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
15:21591,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,40
|Açılış
|: 591,86
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler15:19
|DOBUR
|112,50
|27.165.713
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,73
|33.864.530
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,55
|51.783.972
|% 9,91
|
|DOAS
|44,94
|239.418.408
|% 8,24
|
|TACTR
|27,00
|492.865
|% 8,00
|
|KZBGY
|32,02
|40.760.414
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|259.101.333
|% -9,95
|
|SNPAM
|8,27
|309.485
|% -9,91
|
|ADESE
|1,22
|432.301.362
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,43
|81.298.217
|% -5,81
|
|PETKM
|7,54
|2.419.540.691
|% -1,44
|
|GARAN
|10,67
|989.262.771
|% 0,66
|
|THYAO
|17,72
|973.968.098
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,43
|599.344.373
|% 0,13
|
|KOZAL
|113,70
|522.868.845
|% 0,00
|
|ADESE
|1,22
|432.301.362
|% -9,63
|
|PETKM
|7,54
|2.419.540.691
|% -1,44
|
|ODAS
|1,56
|447.447.040
|% 3,31
|
|YKBNK
|3,09
|377.979.556
|% 0,32
|
|GARAN
|10,67
|989.262.771
|% 0,66
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9342
|9,9384
|% 0,35
|
|Euro
|11,3804
|11,3868
|% 0,32
|
|Sterlin
|13,2712
|13,3378
|% 0,56
|
|Frank
|10,7253
|10,7899
|% 0,21
|
|Riyal
|2,6414
|2,6546
|% 0,31
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-9,13
|
|Altın Gr.
|591
|592
|-1,71
|
|Cumhuriyet
|3.907
|3.966
|-26,00
|
|Tam
|3.892
|3.990
|-21,45
|
|Yarım
|1.881
|1.930
|-10,38
|
|Çeyrek
|944
|965
|-5,19
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,06
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,97
|7,98
|-0,05
|
|B. Petrol
|81,67
|81,67
|-1,20
|
Seans Raporu
15:19
daha fazla
-
15:35BRSAN
Yüzde 4.85 oranında artışla 25.92 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 290, 723 adet işlem
-
15:34MERCN
Yüzde 5.46 oranında artışla 11.78 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 829, 981 adet işlem
-
15:33TLMAN
Yüzde 4.26 oranında artışla 31.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 161, 855 adet işlem
-
15:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 03 artarak (% 0.51 ) 1, 776
-
15:32CEMTS
Yüzde 4.20 oranında artışla 15.12 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 124, 588 adet işlem