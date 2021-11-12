***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
12.11.2021 15:18
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NZH Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977387
BIST
15:281.638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 12,48
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.639
En Düşük
1.631
15:289,9311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0278
|Açılış
|: 9,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
15:2811,3814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0310
|Açılış
|: 11,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
15:28592,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,18
|Açılış
|: 592,08
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler15:28
|DOBUR
|112,50
|27.165.713
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,73
|34.285.071
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,55
|51.798.595
|% 9,91
|
|DOAS
|44,92
|242.898.691
|% 8,19
|
|TACTR
|27,00
|492.865
|% 8,00
|
|KZBGY
|32,02
|40.940.239
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|259.291.754
|% -9,95
|
|SNPAM
|8,27
|309.485
|% -9,91
|
|ADESE
|1,22
|432.351.226
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,43
|86.047.231
|% -5,81
|
|PETKM
|7,57
|2.450.094.361
|% -1,05
|
|THYAO
|17,78
|1.116.480.152
|% 0,34
|
|GARAN
|10,67
|1.046.222.403
|% 0,66
|
|KRDMD
|7,45
|616.255.792
|% 0,40
|
|KOZAL
|113,90
|530.126.245
|% 0,18
|
|ADESE
|1,22
|432.351.226
|% -9,63
|
|PETKM
|7,57
|2.450.094.361
|% -1,05
|
|ODAS
|1,55
|449.298.298
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,11
|414.489.295
|% 0,97
|
|GARAN
|10,67
|1.046.222.403
|% 0,66
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9269
|9,9311
|% 0,28
|
|Euro
|11,3725
|11,3814
|% 0,27
|
|Sterlin
|13,2719
|13,3385
|% 0,56
|
|Frank
|10,7240
|10,7886
|% 0,19
|
|Riyal
|2,6410
|2,6542
|% 0,30
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-9,41
|
|Altın Gr.
|592
|592
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|3.907
|3.966
|-26,00
|
|Tam
|3.893
|3.991
|-20,78
|
|Yarım
|1.882
|1.930
|-10,05
|
|Çeyrek
|944
|965
|-5,02
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,06
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,97
|7,98
|-0,05
|
|B. Petrol
|81,67
|81,67
|-1,20
|
Seans Raporu
15:28
daha fazla
-
15:42BERA
Yüzde 7.47 oranında artışla 10.21 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 596, 292 adet işlem
-
15:41ALBRK
Yüzde 4.02 oranında artışla 2.07 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 107, 047 adet işlem
-
15:40TATGD
Yüzde 5.54 oranında artışla 10.47 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 326, 247 adet işlem
-
15:39MGROS
Yüzde 4.04 oranında artışla 39.68 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 869, 267 adet işlem
-
15:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 57 artarak (% 0.88 ) 1, 448