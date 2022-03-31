***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
31.03.2022 17:08
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Neo Portfoy Birinci Fon Sepeti Fonu Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014592
BIST
16:552.238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 7,89
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.245
En Düşük
2.226
16:5514,6850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0319
|Açılış
|: 14,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6860
En Düşük
14,5922
16:5516,2880
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0661
|Açılış
|: 16,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2546
16:55916,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,09
|Açılış
|: 916,09
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
916,81
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler16:52
|AYCES
|72,05
|5.423.487
|% 10,00
|
|TURGG
|216,70
|55.141.833
|% 10,00
|
|ULUSE
|113,30
|5.703.271
|% 10,00
|
|PENTA
|374,80
|45.865.703
|% 9,98
|
|MAALT
|286,90
|44.962.597
|% 9,97
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,17
|142.318.422
|% -8,16
|
|AKFGY
|3,21
|325.540.727
|% -7,76
|
|SANEL
|5,57
|790.883
|% -6,54
|
|GLBMD
|5,67
|8.103.500
|% -4,71
|
|THYAO
|32,48
|3.874.317.073
|% 0,93
|
|GARAN
|12,24
|2.536.938.393
|% 0,41
|
|KRDMD
|15,22
|1.943.016.664
|% 1,81
|
|SISE
|15,22
|1.140.102.490
|% 0,59
|
|TUPRS
|213,70
|1.038.315.775
|% 3,54
|
|ODAS
|1,73
|407.023.928
|% 2,98
|
|GARAN
|12,24
|2.536.938.393
|% 0,41
|
|YKBNK
|4,08
|765.541.781
|% -0,97
|
|KARSN
|5,56
|997.308.453
|% 4,71
|
|KRDMD
|15,22
|1.943.016.664
|% 1,81
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6791
|14,6866
|% 0,23
|
|Euro
|16,2871
|16,2993
|% -0,34
|
|Sterlin
|19,2214
|19,3177
|% 0,11
|
|Frank
|15,8275
|15,9229
|% 0,08
|
|Riyal
|3,9010
|3,9206
|% 0,14
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|8,92
|
|Altın Gr.
|915
|915
|4,04
|
|Cumhuriyet
|6.060
|6.152
|24,00
|
|Tam
|6.030
|6.180
|23,50
|
|Yarım
|2.915
|2.990
|11,37
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,08
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|0,09
|
|B. Petrol
|108
|108
|-3,78
|