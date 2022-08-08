***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
08.08.2022 16:29
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı olarak ihraç edilecek Neo Portföy İkinci Para Piyasası(TL)Fonu katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamesinin onaylanması talebiyle Kurul'a yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 21.06.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-23120 sayılı yazısı ile tarafımıza Kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052957
BIST
17:432.793
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 42,82
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.803
En Düşük
2.759
17:4317,9973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0851
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9973
En Düşük
17,8708
17:4318,3896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1483
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3896
En Düşük
18,1988
17:431.032,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 9,76
|Açılış
|: 1.032,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.033,22
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler17:43
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|NETAS
|22,24
|42.156.636
|% 9,99
|
|DAPGM
|38,96
|59.158.815
|% 9,99
|
|PARSN
|41,00
|118.372.813
|% 9,98
|
|GSRAY
|4,74
|194.239.035
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|16.195.172
|% -10,00
|
|HUNER
|3,29
|215.545.418
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|253.629.147
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|KZBGY
|40,38
|29.211.000
|% -8,97
|
|THYAO
|58,60
|4.542.189.866
|% 0,69
|
|EKGYO
|3,47
|2.491.856.391
|% -0,86
|
|EREGL
|28,56
|2.019.232.275
|% 3,55
|
|SISE
|24,00
|1.902.230.450
|% 2,56
|
|SASA
|51,80
|1.833.626.369
|% 4,02
|
|EKGYO
|3,47
|2.491.856.391
|% -0,86
|
|SKBNK
|2,31
|921.704.370
|% 4,52
|
|TSKB
|3,25
|1.221.026.936
|% 2,20
|
|YKBNK
|5,19
|1.384.786.370
|% -0,95
|
|DOHOL
|4,22
|780.924.883
|% 2,43
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9467
|17,9973
|% 0,48
|
|Euro
|18,3379
|18,3896
|% 0,81
|
|Sterlin
|21,6906
|21,7994
|% 0,62
|
|Frank
|18,7629
|18,8759
|% 1,16
|
|Riyal
|4,7624
|4,7863
|% 0,21
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|11,92
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|7,75
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.912
|6.973
|-17,00
|
|Yarım
|3.368
|3.409
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.704
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,51
|20,56
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,84
|0,37
|
|B. Petrol
|95,09
|95,09
|0,17
|
Seans Raporu
17:43
daha fazla
-
17:58IPEKE
Yüzde 8.31 oranında artışla 19.43 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 016, 776 adet işlem
-
17:57TIRE
Yüzde 4.84 oranında artışla 23.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 905, 310 adet işlem
-
17:55TSPOR
Yüzde 4.99 oranında artışla 5.26 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 772, 635 adet işlem
-
17:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 3 artarak (% 2.07 ) 3, 018
-
17:54XU100
Endeks 2, 799 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 77 üstünde . İşlem hacmi 42, 973.00 milyon TL de