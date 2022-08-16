***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )TürkçeYatırımcı Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlı olarak ihraç edilecek "Neo Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun katılma paylarına ilişkinİzahnamesinin onaylanması talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 28.07.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-24394 sayılı yazısı ile tarafımıza Kurucu sıfatıyla izin verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055958BIST