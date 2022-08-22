***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
22.08.2022 17:35
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlı olarak ihraç edilecek "Neo Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun katılma paylarına ilişkin
İzahnamesinin onaylanması talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 28.07.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-24394 sayılı yazısı ile tarafımıza Kurucu sıfatıyla izin verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057588
BIST
17:343.069
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 48,90
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.083
En Düşük
3.011
17:3418,1107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0253
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
17:3418,0564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0997
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
18,0404
17:341.010,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -5,27
|Açılış
|: 1.010,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.006,86
BIST En Aktif Hisseler17:32
|YYAPI
|1,32
|70.298.975
|% 10,00
|
|CMBTN
|323,40
|68.795.487
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,00
|608.344
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|4.012.019
|% 9,99
|
|BERA
|18,77
|369.940.961
|% 9,96
|
|YBTAS
|25.400,00
|750.202
|% -9,29
|
|AZTEK
|13,32
|509.624.328
|% -8,07
|
|GLRYH
|3,81
|58.146.493
|% -7,07
|
|GZNMI
|38,88
|333.672.316
|% -5,81
|
|SANFM
|20,00
|25.568.919
|% -5,57
|
|PETKM
|12,01
|6.359.803.743
|% 3,53
|
|THYAO
|67,85
|4.494.865.412
|% -0,95
|
|AKBNK
|10,73
|3.143.858.989
|% 1,23
|
|YKBNK
|5,78
|2.617.674.260
|% 1,94
|
|SISE
|25,56
|2.554.065.810
|% -0,62
|
|EKGYO
|3,87
|2.553.205.086
|% 5,74
|
|PETKM
|12,01
|6.359.803.743
|% 3,53
|
|YKBNK
|5,78
|2.617.674.260
|% 1,94
|
|AKBNK
|10,73
|3.143.858.989
|% 1,23
|
|DOHOL
|4,99
|1.259.163.815
|% 0,60
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0949
|18,1135
|% 0,16
|
|Euro
|18,0360
|18,0553
|% -0,56
|
|Sterlin
|21,2675
|21,3741
|% -0,29
|
|Frank
|18,7371
|18,8499
|% -0,21
|
|Riyal
|4,8068
|4,8309
|% 0,12
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|-10,90
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-4,27
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.826
|6.883
|-54,00
|
|Yarım
|3.326
|3.365
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.682
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,98
|19,00
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,08
|-0,01
|
|B. Petrol
|92,68
|92,68
|-4,04
|
Seans Raporu
17:32
daha fazla
-
17:47SILVR
Yüzde 9.95 oranında artışla 28.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 451, 488 adet işlem
-
17:45HLGYO
Yüzde 5.63 oranında artışla 3.00 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 641, 485 adet işlem
-
17:44XU100
Endeks 3, 063 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 4 üstünde . İşlem hacmi 61, 196.00 milyon TL de
-
17:44DOGUB
Yüzde 9.96 oranında artışla 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 254, 950 adet işlem
-
17:42AFYON
Yüzde 5.20 oranında artışla 4.65 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 390, 528 adet işlem