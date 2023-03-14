***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
14.03.2023 10:28
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NRG-Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124338
BIST
11:045.319
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -4,68
|Açılış
|: 5.331
|
|Önceki Kapanış
|: 5.323
|
5.348
En Düşük
5.303
11:0418,9766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0098
|Açılış
|: 19,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1930
|
18,9826
En Düşük
18,9369
11:0420,3089
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0479
|Açılış
|: 20,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,3857
En Düşük
20,2652
11:041.166,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,46
|Açılış
|: 1.166,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166,84
|
1.167,81
En Düşük
1.159,76
BIST En Aktif Hisseler11:04
|GOLTS
|156,20
|63.960.313
|% 10,00
|
|GOKNR
|16,10
|25.937.825
|% 9,97
|
|YAPRK
|46,58
|7.245.724
|% 9,96
|
|EMKEL
|11,27
|50.508.031
|% 9,95
|
|BRKSN
|11,29
|23.811.689
|% 9,93
|
|YONGA
|31,48
|381.254
|% -9,95
|
|MEPET
|4,96
|9.975.094
|% -7,64
|
|TETMT
|246,00
|14.564.294
|% -7,45
|
|PENTA
|28,66
|115.312.195
|% -7,43
|
|KARYE
|23,78
|23.163.417
|% -6,75
|
|ISCTR
|14,31
|1.125.595.127
|% 0,99
|
|ASELS
|57,35
|1.094.733.032
|% 0,88
|
|EREGL
|40,08
|861.664.406
|% 0,40
|
|KOZAL
|21,58
|786.373.389
|% 0,19
|
|YKBNK
|11,30
|771.896.799
|% 1,44
|
|ODAS
|7,96
|675.217.024
|% -3,98
|
|ISCTR
|14,31
|1.125.595.127
|% 0,99
|
|YKBNK
|11,30
|771.896.799
|% 1,44
|
|EKGYO
|7,95
|327.923.563
|% 0,13
|
|YGYO
|2,06
|83.643.662
|% 9,57
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9744
|18,9766
|% 0,05
|
|Euro
|20,3006
|20,3089
|% -0,24
|
|Sterlin
|22,9934
|23,1087
|% -0,18
|
|Frank
|20,7035
|20,8282
|% -0,06
|
|Riyal
|5,0395
|5,0647
|% 0,07
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|-3,41
|
|Altın Gr.
|1.167
|1.167
|0,25
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.913
|120,00
|
|Tam
|7.892
|7.952
|-6,00
|
|Yarım
|3.856
|3.891
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.928
|1.945
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,84
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,32
|13,34
|0,04
|
|B. Petrol
|79,93
|79,93
|-0,84
|
Seans Raporu
11:04
daha fazla
-
11:19EUKYO
Yüzde 7.65 oranında artışla 5.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 646, 085 adet işlem
-
11:18TMSN
Yüzde 4.94 oranında artışla 58.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 386, 594 adet işlem
-
11:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 39 kaybederek (% -0.18 ) 5, 859
-
11:17
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, ODAS
-
11:17
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ISCTR, ASELS, EREGL