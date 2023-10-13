***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
13.10.2023 16:43
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206009
BIST
'
17:238.185
En Düşük
|Değişim
|: -0,90%
|| -74,53
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.072
En Yüksek
8.242
17:2327,8121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0864
|Açılış
|: 27,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,9340
En Düşük
27,6781
17:2329,2643
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0064
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,5774
En Düşük
29,1779
17:231.710,75
En Yüksek
|Değişim
|: 2,66%
|| 44,38
|Açılış
|: 1.710,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.717,29
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler17:23
|POLTK
|10.997,00
|133.372.768
|% 10,00
|
|ERBOS
|237,60
|689.011.479
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.355,80
|239.634.566
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|45.146.369
|% 10,00
|
|AYCES
|465,30
|29.023.563
|% 10,00
|
|EMNIS
|76,55
|1.799.164
|% -9,99
|
|SNKRN
|31,60
|4.016.957
|% -9,97
|
|CASA
|147,50
|20.386.270
|% -9,95
|
|IHAAS
|16,30
|342.060.166
|% -9,89
|
|OTTO
|353,00
|1.722.776
|% -9,49
|
|THYAO
|223,60
|5.393.636.636
|% -0,67
|
|PETKM
|24,28
|4.822.282.650
|% 3,76
|
|BRSAN
|1.026,80
|4.629.568.781
|% 3,90
|
|TUPRS
|147,90
|4.121.547.722
|% 0,48
|
|ASELS
|43,28
|3.570.097.577
|% 0,42
|
|EKGYO
|7,75
|2.146.929.868
|% -2,27
|
|ZOREN
|6,34
|1.656.997.576
|% 0,16
|
|PETKM
|24,28
|4.822.282.650
|% 3,76
|
|YKBNK
|18,82
|3.369.848.350
|% -2,79
|
|ODAS
|13,67
|2.309.254.782
|% 1,03
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8048
|27,8121
|% 0,31
|
|Euro
|29,2528
|29,2643
|% -0,02
|
|Sterlin
|33,6744
|33,8432
|% 0,05
|
|Frank
|30,5794
|30,7636
|% 0,58
|
|Riyal
|7,3893
|7,4263
|% 0,25
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|44,26
|
|Altın Gr.
|1.708
|1.708
|41,87
|
|Cumhuriyet
|11.767
|11.945
|159,00
|
|Tam
|11.526
|11.610
|183,00
|
|Yarım
|5.781
|5.827
|92,00
|
|Çeyrek
|2.881
|2.914
|46,00
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,60
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|20,10
|20,14
|0,66
|
|B. Petrol
|88,81
|88,81
|2,81
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:37XU100
Endeks 8, 187 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 88 altında . İşlem hacmi 91, 159.00 milyon TL de
-
17:37HALKB
Yüzde -4.14 oranında düşüşle 15.28 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 607, 326 adet işlem
-
17:34AYES
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 30.84 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 386 adet işlem
-
17:33HALKB
Yüzde -3.83 oranında düşüşle 15.33 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 496, 965 adet işlem
-
17:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, YKBNK, KCHOL