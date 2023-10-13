Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu

13.10.2023 16:43
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )

Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Güncel Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206009


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:238.185
Değişim :  -0,90% |  -74,53
Açılış :  8.242  
Önceki Kapanış :  8.259  
En Düşük
8.072 En Yüksek
8.242
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:23
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
POLTK 10.997,00 133.372.768 % 10,00  
ERBOS 237,60 689.011.479 % 10,00  
MRSHL 1.355,80 239.634.566 % 10,00  
MAALT 901,30 45.146.369 % 10,00  
AYCES 465,30 29.023.563 % 10,00  
daha fazla
17:23 Alış Satış %  
Dolar 27,8048 27,8121 % 0,31  
Euro 29,2528 29,2643 % -0,02  
Sterlin 33,6744 33,8432 % 0,05  
Frank 30,5794 30,7636 % 0,58  
Riyal 7,3893 7,4263 % 0,25  
daha fazla
17:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.913 1.913 44,26  
Altın Gr. 1.708 1.708 41,87  
Cumhuriyet 11.767 11.945 159,00  
Tam 11.526 11.610 183,00  
Yarım 5.781 5.827 92,00  
Çeyrek 2.881 2.914 46,00  
Gümüş.Ons 22,56 22,60 0,77  
Gümüş Gr. 20,10 20,14 0,66  
B. Petrol 88,81 88,81 2,81  
Seans Raporu 17:23
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru