***WQQ*** WAM GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***WQQ*** WAM GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı WAM GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 10Fonun Yatırım Stratejisi Fon ana sektörler olarak üyelik bazlı ofis kampüs işletmeciliği, perakende ve yeme-içme sektörlerine odaklanacaktır. Bununla birlikte, uygun yatırım fırsatlarının oluşması durumunda Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir. Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde esas alınacak temel kriterler kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir olmak, sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip olmak, operasyonel gelişime uygun olmak, rekabetçi ve marka değeri yaratma gücüne sahip olmak, sürdürülebilir bir şekilde katma değerli ürün geliştirme potansiyeline sahip olmaktır. Yapılacak yatırımlarda imtiyazlı azınlık paylarının satın alımı, profesyonel yönetim olması durumunda çoğunluk paylarının satın alımı, diğer girişim sermayesi yatırım fonlarıyla veya diğer profesyonel yatırımcılarla ortak yatırım yapılması gibi seçenekler kullanılacaktır. Yatırımlardan çıkış yöntemi olarak halka arz, kurucu ortağa satış, stratejik ortağa satış ve benzeri yöntemler uygulanacaktır.Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarCan İkinci 12.06.2023 2012- Actera Group - Ortak 11Türker Tekten 12.06.2023 2007 - Actera Group - CFO 14 Düzey 3, Türev AraçlarRoy Kömürcü 12.06.2023 2019- JustWork- Kurucu Ortak 5İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaTeşvikiye Mah. Teşvikiye Cad. AVM Blok No:12 İç Kapı No:108 Şişli, İstanbul +90 212 373 3007 turker.tekten@wamportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaCan İkinci Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür +90 212 373 3006 can.ikinci@wamportfoy.comTürker Tekten Yönetim Kurulu Üy