***WQQ*** WAM GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***WQQ*** WAM GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )İletişim BilgileriBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaCan İkinci Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür +90 212 373 3006 can.ikinci@wamportfoy.comTürker Tekten Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı +90 212 373 3007 turker.tekten@wamportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167197BIST