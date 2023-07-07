***WQQ*** WAM GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.07.2023 13:52
***WQQ*** WAM GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Can İkinci Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür +90 212 373 3006 can.ikinci@wamportfoy.com
Türker Tekten Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı +90 212 373 3007 turker.tekten@wamportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167197
BIST
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15:456.185
En Düşük
|Değişim
|: 0,71%
|| 43,75
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.223
15:4526,0580
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0148
|Açılış
|: 26,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0011
15:4528,4721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0482
|Açılış
|: 28,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
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28,7006
En Düşük
28,1922
15:451.607,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,28
|Açılış
|: 1.607,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.617,40
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler15:45
|SKTAS
|3,69
|20.462.613
|% 31,79
|
|MMCAS
|5,39
|476.422
|% 10,00
|
|EUPWR
|104,00
|1.499.022.110
|% 9,99
|
|FORTE
|45,38
|677.566.322
|% 9,99
|
|GRNYO
|8,59
|69.337.220
|% 9,99
|
|IHAAS
|29,98
|180.559.175
|% -9,97
|
|MACKO
|88,90
|269.481.805
|% -8,35
|
|KLNMA
|11,50
|971.338
|% -8,22
|
|PETUN
|59,95
|28.510.587
|% -4,31
|
|PCILT
|29,56
|53.847.473
|% -4,15
|
|ASTOR
|83,35
|6.735.291.701
|% 7,06
|
|THYAO
|215,90
|4.558.590.103
|% -0,32
|
|EKGYO
|8,26
|3.367.027.281
|% 4,03
|
|EREGL
|38,98
|3.362.113.770
|% 1,51
|
|TUPRS
|90,45
|2.736.044.616
|% 2,73
|
|EKGYO
|8,26
|3.367.027.281
|% 4,03
|
|ZOREN
|3,57
|460.046.095
|% 0,00
|
|YKBNK
|13,03
|1.294.505.571
|% 0,08
|
|EREGL
|38,98
|3.362.113.770
|% 1,51
|
|KRDMD
|24,24
|2.017.885.008
|% 4,66
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0412
|26,0580
|% -0,06
|
|Euro
|28,3882
|28,4721
|% 0,17
|
|Sterlin
|33,1738
|33,3402
|% 0,13
|
|Frank
|29,0306
|29,2055
|% 0,05
|
|Riyal
|6,9221
|6,9568
|% -0,14
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|6,73
|
|Altın Gr.
|1.607
|1.608
|5,08
|
|Cumhuriyet
|10.768
|10.931
|10,00
|
|Tam
|10.370
|10.605
|-61,00
|
|Yarım
|5.193
|5.327
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.605
|2.663
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,79
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|19,11
|19,13
|0,06
|
|B. Petrol
|76,69
|76,69
|0,19
|