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***WQQ*** WAM GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

07.07.2023 13:52
***WQQ*** WAM GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***WQQ*** WAM GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Can İkinci Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür +90 212 373 3006 can.ikinci@wamportfoy.com
Türker Tekten Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı +90 212 373 3007 turker.tekten@wamportfoy.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167197


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SKTAS 3,69 20.462.613 % 31,79  
MMCAS 5,39 476.422 % 10,00  
EUPWR 104,00 1.499.022.110 % 9,99  
FORTE 45,38 677.566.322 % 9,99  
GRNYO 8,59 69.337.220 % 9,99  
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Altın Gr. 1.607 1.608 5,08  
Cumhuriyet 10.768 10.931 10,00  
Tam 10.370 10.605 -61,00  
Yarım 5.193 5.327 -30,00  
Çeyrek 2.605 2.663 -16,00  
Gümüş.Ons 22,76 22,79 0,06  
Gümüş Gr. 19,11 19,13 0,06  
B. Petrol 76,69 76,69 0,19  
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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