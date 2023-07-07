***WQQ*** WAM GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
07.07.2023 13:36
***WQQ*** WAM GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Fon İç Tüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167191
BIST
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15:466.185
En Düşük
|Değişim
|: 0,71%
|| 43,84
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.223
15:4626,0580
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0148
|Açılış
|: 26,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0011
15:4628,4721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0482
|Açılış
|: 28,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,7006
En Düşük
28,1922
15:461.607,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,08
|Açılış
|: 1.607,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.617,40
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler15:44
|SKTAS
|3,69
|20.457.490
|% 31,79
|
|MMCAS
|5,39
|476.422
|% 10,00
|
|FORTE
|45,38
|677.527.704
|% 9,99
|
|EUPWR
|104,00
|1.498.936.310
|% 9,99
|
|SAYAS
|33,48
|80.496.927
|% 9,99
|
|IHAAS
|30,02
|178.740.600
|% -9,85
|
|KLNMA
|11,50
|971.338
|% -8,22
|
|MACKO
|89,20
|268.630.381
|% -8,04
|
|PETUN
|59,85
|28.374.201
|% -4,47
|
|PCILT
|29,56
|53.824.741
|% -4,15
|
|ASTOR
|83,20
|6.724.068.082
|% 6,87
|
|THYAO
|215,90
|4.543.532.626
|% -0,32
|
|EKGYO
|8,26
|3.363.166.298
|% 4,03
|
|EREGL
|38,96
|3.355.999.206
|% 1,46
|
|TUPRS
|90,25
|2.726.111.752
|% 2,50
|
|EKGYO
|8,26
|3.363.166.298
|% 4,03
|
|ZOREN
|3,57
|455.195.270
|% 0,00
|
|YKBNK
|13,02
|1.292.684.047
|% 0,00
|
|EREGL
|38,96
|3.355.999.206
|% 1,46
|
|KRDMD
|24,22
|2.013.189.063
|% 4,58
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0439
|26,0564
|% -0,06
|
|Euro
|28,3933
|28,5020
|% 0,27
|
|Sterlin
|33,1836
|33,3500
|% 0,16
|
|Frank
|29,0338
|29,2087
|% 0,06
|
|Riyal
|6,9244
|6,9591
|% -0,11
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|7,84
|
|Altın Gr.
|1.611
|1.612
|8,94
|
|Cumhuriyet
|10.741
|10.903
|-18,00
|
|Tam
|10.386
|10.640
|-26,00
|
|Yarım
|5.201
|5.345
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.609
|2.672
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,78
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,15
|19,18
|0,11
|
|B. Petrol
|76,92
|76,92
|0,42
|
Seans Raporu
15:44
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15:57IZINV
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