***WQQ*** WAM GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
07.07.2023 14:15
***WQQ*** WAM GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Fon İç Tüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167220
BIST
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15:476.187
En Düşük
|Değişim
|: 0,75%
|| 45,76
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.223
15:4726,0433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0295
|Açılış
|: 26,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0011
15:4728,4782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0543
|Açılış
|: 28,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,7006
En Düşük
28,1922
15:471.607,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 5,00
|Açılış
|: 1.607,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.617,40
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler15:45
|SKTAS
|3,69
|20.462.613
|% 31,79
|
|MMCAS
|5,39
|476.422
|% 10,00
|
|EUPWR
|104,00
|1.499.022.110
|% 9,99
|
|FORTE
|45,38
|677.566.322
|% 9,99
|
|GRNYO
|8,59
|69.337.220
|% 9,99
|
|IHAAS
|29,98
|180.559.175
|% -9,97
|
|MACKO
|88,90
|269.481.805
|% -8,35
|
|KLNMA
|11,50
|971.338
|% -8,22
|
|PETUN
|59,95
|28.510.587
|% -4,31
|
|PCILT
|29,56
|53.847.473
|% -4,15
|
|ASTOR
|83,35
|6.735.291.701
|% 7,06
|
|THYAO
|215,90
|4.558.590.103
|% -0,32
|
|EKGYO
|8,26
|3.367.027.281
|% 4,03
|
|EREGL
|38,98
|3.362.113.770
|% 1,51
|
|TUPRS
|90,45
|2.736.044.616
|% 2,73
|
|EKGYO
|8,26
|3.367.027.281
|% 4,03
|
|ZOREN
|3,57
|460.046.095
|% 0,00
|
|YKBNK
|13,03
|1.294.505.571
|% 0,08
|
|EREGL
|38,98
|3.362.113.770
|% 1,51
|
|KRDMD
|24,24
|2.017.885.008
|% 4,66
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0441
|26,0515
|% -0,08
|
|Euro
|28,3955
|28,5068
|% 0,29
|
|Sterlin
|33,2055
|33,3720
|% 0,23
|
|Frank
|29,0507
|29,2257
|% 0,12
|
|Riyal
|6,9228
|6,9575
|% -0,13
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|10,98
|
|Altın Gr.
|1.608
|1.609
|6,13
|
|Cumhuriyet
|10.785
|10.948
|27,00
|
|Tam
|10.372
|10.605
|-61,00
|
|Yarım
|5.194
|5.327
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.605
|2.663
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|22,77
|22,79
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|19,11
|19,14
|0,08
|
|B. Petrol
|76,77
|76,77
|0,27
|
Seans Raporu
15:45
daha fazla
-
16:00MIPAZ
Yüzde 7.06 oranında artışla 13.34 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 877, 147 adet işlem
-
15:59AKENR
Yüzde 4.97 oranında artışla 5.07 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 942, 855 adet işlem
-
15:58OZKGY
Yüzde 5.85 oranında artışla 14.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 898, 691 adet işlem
-
15:58OZKGY
Yüzde 5.85 oranında artışla 14.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 898, 691 adet işlem
-
15:57XU100
Endeks 6, 184 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 66, 665.00 milyon TL de