***WQQ*** WAM GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
13.11.2023 12:13
***WQQ*** WAM GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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07.07.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217343
BIST
'
16:307.701
En Düşük
|Değişim
|: -0,91%
|| -70,66
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.669
En Yüksek
7.786
16:3028,5923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0442
|Açılış
|: 28,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6200
|
28,5934
En Düşük
28,4784
16:3030,5266
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0041
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,6247
En Düşük
30,0906
16:301.779,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,29
|Açılış
|: 1.779,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.777,26
|
1.785,20
En Düşük
1.770,35
BIST En Aktif Hisseler16:28
|ATATP
|65,45
|53.558.488
|% 10,00
|
|AVTUR
|10,45
|9.287.017
|% 10,00
|
|ARENA
|29,06
|65.969.694
|% 9,99
|
|PCILT
|36,62
|170.416.323
|% 9,97
|
|DERIM
|16,44
|8.204.449
|% 9,97
|
|ISBTR
|576.642,50
|10.956.208
|% -10,00
|
|QNBFL
|990,00
|3.140.730
|% -10,00
|
|EMNIS
|110,10
|1.285.765
|% -9,98
|
|TURGG
|543,00
|65.986.034
|% -9,95
|
|QNBFB
|324,50
|7.613.012
|% -9,86
|
|THYAO
|236,60
|10.526.932.224
|% 3,27
|
|REEDR
|28,72
|3.566.209.563
|% 6,92
|
|ISCTR
|20,34
|2.923.459.596
|% 1,29
|
|TUPRS
|149,70
|2.650.916.632
|% -0,07
|
|EKGYO
|7,13
|1.916.956.840
|% 3,63
|
|EKGYO
|7,13
|1.916.956.840
|% 3,63
|
|ISCTR
|20,34
|2.923.459.596
|% 1,29
|
|IHLAS
|1,37
|181.805.471
|% 9,60
|
|REEDR
|28,72
|3.566.209.563
|% 6,92
|
|ZOREN
|5,10
|636.588.610
|% -2,30
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5872
|28,5923
|% 0,15
|
|Euro
|30,5164
|30,5266
|% -0,01
|
|Sterlin
|34,9280
|35,1032
|% 0,37
|
|Frank
|31,4830
|31,6727
|% -0,08
|
|Riyal
|7,5996
|7,6377
|% 0,15
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,06
|22,09
|% 0,66
|
|Platin
|852,92
|855,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|971,96
|975,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,53
|81,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.936,06
|1.936,38
|% 0,66
|