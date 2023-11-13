***WQQ*** WAM GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
13.11.2023 12:19
***WQQ*** WAM GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217345
BIST
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16:307.701
En Düşük
|Değişim
|: -0,91%
|| -70,66
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.669
En Yüksek
7.786
16:3028,5923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0442
|Açılış
|: 28,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6200
|
28,5934
En Düşük
28,4784
16:3030,5370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0063
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,6247
En Düşük
30,0906
16:301.780,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,39
|Açılış
|: 1.780,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.777,26
|
1.785,20
En Düşük
1.770,35
BIST En Aktif Hisseler16:29
|ATATP
|65,45
|53.558.488
|% 10,00
|
|AVTUR
|10,45
|9.287.017
|% 10,00
|
|ARENA
|29,06
|65.969.694
|% 9,99
|
|PCILT
|36,62
|170.448.329
|% 9,97
|
|ETYAT
|10,15
|8.266.250
|% 9,97
|
|ISBTR
|576.642,50
|10.956.208
|% -10,00
|
|QNBFL
|990,00
|3.140.730
|% -10,00
|
|EMNIS
|110,10
|1.285.765
|% -9,98
|
|TURGG
|543,00
|65.986.034
|% -9,95
|
|QNBFB
|324,50
|7.613.012
|% -9,86
|
|THYAO
|236,80
|10.546.838.887
|% 3,36
|
|REEDR
|28,74
|3.568.005.493
|% 7,00
|
|ISCTR
|20,34
|2.927.437.839
|% 1,29
|
|TUPRS
|149,70
|2.652.647.829
|% -0,07
|
|EKGYO
|7,13
|1.917.035.965
|% 3,63
|
|EKGYO
|7,13
|1.917.035.965
|% 3,63
|
|ISCTR
|20,34
|2.927.437.839
|% 1,29
|
|IHLAS
|1,37
|181.836.647
|% 9,60
|
|REEDR
|28,74
|3.568.005.493
|% 7,00
|
|ZOREN
|5,09
|637.015.006
|% -2,49
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5817
|28,5988
|% 0,18
|
|Euro
|30,5195
|30,5304
|% 0,00
|
|Sterlin
|34,9172
|35,0923
|% 0,34
|
|Frank
|31,4753
|31,6649
|% -0,11
|
|Riyal
|7,5994
|7,6375
|% 0,15
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,01
|22,05
|% 0,66
|
|Platin
|849,62
|852,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|966,20
|969,56
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,63
|81,63
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.936,22
|1.936,40
|% 0,66
|