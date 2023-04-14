***WQQ*** WAM GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***WQQ*** WAM GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriKayıtlı Sermaye Tavanı 18.750.000Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 3.750.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)İHSAN GÜLAY 918750 TRY 24,5MEHMET GÜLAY 918750 TRY 24,5MEHMET İLHAN GÜLAY 1837500 TRY 49CAN İKİNCİ 37500 TRY 1TÜRKER TEKTEN 37500 TRY 1TOPLAM 3750000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviCAN İKİNCİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 21.07.2022 İcrada Görevli Evet 1 Bağımsız Üye Değil Yatırım Komitesi, Denetim KomitesiTÜRKER TEKTEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 21.07.2022 İcrada Görevli Evet 1 Bağımsız Üye Değil Yatırım Komitesi, Denetim KomitesiHURŞİT ŞEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 21.07.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye DeğilŞEYDA OLTULU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 21.07.2022 İcrada Görevli Değil Evet Denetim Komitesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137944BIST