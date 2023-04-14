***WQQ*** WAM GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.04.2023 11:07
***WQQ*** WAM GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
CAN İKİNCİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 21.07.2022 İcrada Görevli Evet 1 Bağımsız Üye Değil Yatırım Komitesi, Denetim Komitesi
TÜRKER TEKTEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 21.07.2022 İcrada Görevli Evet 1 Bağımsız Üye Değil Yatırım Komitesi, Denetim Komitesi
HURŞİT ŞEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 21.07.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil
ŞEYDA OLTULU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 21.07.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138016
BIST
13:545.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 13,46
|Açılış
|: 5.143
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.142
13:5419,3707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0519
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3974
En Düşük
19,2983
13:5421,4455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0917
|Açılış
|: 21,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,7400
|
21,4741
En Düşük
21,3162
13:541.270,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,91
|Açılış
|: 1.270,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.265,44
BIST En Aktif Hisseler13:52
|VKFYO
|7,92
|10.868.681
|% 10,00
|
|ARZUM
|22,00
|19.596.947
|% 10,00
|
|CVKMD
|127,00
|2.802.128
|% 9,96
|
|GRNYO
|4,97
|31.504.204
|% 9,96
|
|KOPOL
|29,62
|1.005.095
|% 9,95
|
|ETILR
|14,31
|159.584.082
|% -10,00
|
|EUYO
|5,98
|4.787.264
|% -9,94
|
|HUBVC
|5,02
|50.961.284
|% -5,99
|
|KSTUR
|329,60
|112.503
|% -5,80
|
|DESA
|58,15
|30.721.577
|% -5,06
|
|KOZAL
|23,08
|1.955.191.146
|% 1,32
|
|THYAO
|135,80
|1.808.889.334
|% -0,95
|
|GESAN
|85,80
|1.247.452.936
|% 1,66
|
|KRDMD
|19,21
|989.161.035
|% 0,31
|
|KOZAA
|46,06
|948.021.971
|% 4,87
|
|IHLAS
|0,87
|79.067.220
|% -1,14
|
|EKGYO
|6,98
|607.588.479
|% -0,29
|
|KOZAL
|23,08
|1.955.191.146
|% 1,32
|
|ISCTR
|12,25
|824.081.439
|% 1,07
|
|YKBNK
|10,38
|667.328.994
|% 0,58
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3628
|19,3715
|% 0,27
|
|Euro
|21,4251
|21,4393
|% 0,40
|
|Sterlin
|24,1752
|24,2964
|% 0,16
|
|Frank
|21,7401
|21,8711
|% 0,43
|
|Riyal
|5,1485
|5,1743
|% 0,21
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.040
|2.040
|-0,18
|
|Altın Gr.
|1.270
|1.270
|1,42
|
|Cumhuriyet
|8.724
|8.855
|33,00
|
|Tam
|8.778
|8.854
|63,00
|
|Yarım
|4.287
|4.332
|30,00
|
|Çeyrek
|2.144
|2.166
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|16,19
|16,20
|0,14
|
|B. Petrol
|86,42
|86,42
|0,33
|