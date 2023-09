***WQQ*** WAM GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









WAM GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 14700000 TRY 98 İşlem GörmüyorB Nama 1 TRY 150000 TRY 1 İşlem Görmüyorc Nama 1 TRY 150000 TRY 1 İşlem GörmüyorYönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviEnes Soydan Muhasebe SorumlusuKamil Ceyhun Kır Müfettiş / iç kontrolSinem Sanibal Kurt Gayrimenkul Değerleme UzmanıŞirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan HizmetlerBirimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan KurumFon hizmet birimi Türk Ekonomi Bankası A.Ş.İç kontrol sistemiRisk yönetim sistemi RiskAktif Eğitim Yazılım Danışmanlık Ltd. ŞtiTeftiş birimiAraştırma birimi