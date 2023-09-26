***WQQ*** WAM GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.09.2023 11:47
***WQQ*** WAM GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 14700000 TRY 98 İşlem Görmüyor
B Nama 1 TRY 150000 TRY 1 İşlem Görmüyor
c Nama 1 TRY 150000 TRY 1 İşlem Görmüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Enes Soydan Muhasebe Sorumlusu
Kamil Ceyhun Kır Müfettiş / iç kontrol
Sinem Sanibal Kurt Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
İç kontrol sistemi
Risk yönetim sistemi RiskAktif Eğitim Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti
Teftiş birimi
Araştırma birimi
Bilgi sistemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197275
BIST