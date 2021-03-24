***XXKGS*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.03.2021 14:07
***XXKGS*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Faaliyet Yetki Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920150
BIST
16:561.416
En Yüksek
|Değişim
|: 2,79%
|| 38,41
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.422
En Düşük
1.372
16:567,9096
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0304
|Açılış
|: 7,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
16:569,4123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0491
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
16:56440,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,35
|Açılış
|: 440,44
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler16:56
|PEKGY
|2,20
|56.446.913
|% 10,00
|
|AYGAZ
|15,51
|44.221.161
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.729.099
|% 10,00
|
|KONYA
|1.171,60
|67.039.955
|% 10,00
|
|ISGSY
|18,70
|6.091.464
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,65
|442.204.261
|% -3,44
|
|EMKEL
|2,60
|8.543.231
|% -1,89
|
|BJKAS
|5,85
|242.897.676
|% -1,52
|
|AVHOL
|8,94
|7.623.072
|% -1,32
|
|EMNIS
|24,74
|421.656
|% -1,28
|
|GARAN
|7,25
|6.215.564.397
|% 0,83
|
|SASA
|48,00
|1.322.379.115
|% 9,99
|
|FROTO
|211,00
|827.858.407
|% 3,90
|
|SISE
|7,29
|803.364.307
|% 3,11
|
|AKBNK
|4,95
|802.181.215
|% 3,13
|
|GARAN
|7,25
|6.215.564.397
|% 0,83
|
|TSKB
|1,45
|321.036.131
|% 5,07
|
|YKBNK
|2,25
|501.303.259
|% 2,74
|
|SKBNK
|1,20
|226.364.628
|% 8,11
|
|EKGYO
|1,91
|314.383.448
|% 3,24
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9055
|7,9096
|% -0,38
|
|Euro
|9,3732
|9,4123
|% -0,52
|
|Sterlin
|10,8266
|10,8809
|% -0,56
|
|Frank
|8,4272
|8,4780
|% -0,48
|
|Riyal
|2,1064
|2,1170
|% -0,21
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|2,70
|
|Altın Gr.
|442
|442
|1,50
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|19,00
|
|Tam
|2.908
|2.983
|19,09
|
|Yarım
|1.405
|1.443
|9,23
|
|Çeyrek
|705
|722
|4,62
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,19
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,05
|
|B. Petrol
|62,69
|62,69
|1,90
|
Seans Raporu
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