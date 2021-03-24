***XXKGS*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.03.2021 17:23
***XXKGS*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Faaliyet Yetki Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920211
BIST
17:171.402
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 25,06
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.422
En Düşük
1.372
17:177,9265
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0135
|Açılış
|: 7,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
17:179,4212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0402
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
17:17440,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,69
|Açılış
|: 440,25
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler17:17
|PEKGY
|2,20
|58.972.725
|% 10,00
|
|SAYAS
|20,90
|12.465.508
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.729.115
|% 10,00
|
|KONYA
|1.171,60
|67.045.813
|% 10,00
|
|ISGSY
|18,70
|6.092.025
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,63
|451.825.288
|% -3,97
|
|EMKEL
|2,59
|8.918.769
|% -2,26
|
|BJKAS
|5,82
|249.489.962
|% -2,02
|
|AVHOL
|8,91
|7.709.598
|% -1,66
|
|EMNIS
|24,74
|421.656
|% -1,28
|
|GARAN
|7,19
|6.466.206.616
|% 0,00
|
|SASA
|47,14
|1.620.069.884
|% 8,02
|
|FROTO
|209,20
|865.722.595
|% 3,01
|
|SISE
|7,30
|846.369.039
|% 3,25
|
|AKBNK
|4,90
|832.927.721
|% 2,08
|
|GARAN
|7,19
|6.466.206.616
|% 0,00
|
|TSKB
|1,44
|342.453.114
|% 4,35
|
|YKBNK
|2,23
|525.679.142
|% 1,83
|
|SKBNK
|1,19
|232.548.507
|% 7,21
|
|EKGYO
|1,88
|341.816.251
|% 1,62
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9226
|7,9265
|% -0,17
|
|Euro
|9,3882
|9,4212
|% -0,42
|
|Sterlin
|10,8136
|10,8678
|% -0,68
|
|Frank
|8,4175
|8,4682
|% -0,59
|
|Riyal
|2,1038
|2,1143
|% -0,34
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|4,23
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|2.921
|2.965
|16,00
|
|Tam
|2.901
|2.976
|12,35
|
|Yarım
|1.402
|1.440
|5,97
|
|Çeyrek
|703
|720
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,00
|
|B. Petrol
|62,80
|62,80
|2,01
|
Seans Raporu
17:17
daha fazla
-
17:31VESTL
Yüzde 7.40 oranında artışla 34.26 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 921, 729 adet işlem
-
17:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 16 artarak (% 1.07 ) 1, 436
-
17:30XU100
Endeks 1, 405 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 01 üstünde . İşlem hacmi 26, 428.00 milyon TL de
-
17:30MRSHL
Yüzde 5.77 oranında artışla 295.00 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 642 adet işlem
-
17:29FORMT
Yüzde 5.32 oranında artışla 3.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 207, 728 adet işlem