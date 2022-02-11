***XXR*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***XXR*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu ‘nun 09.02.2022 tarih ve E-12233903-350.03-17024 sayılı yazısı içeriğinde Şirketimizin faaliyet izni ile portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı yetki belgesi verilmesi talebinin olumlu karşılandığı bildirilmiştir. Faaliyet Yetki Belgesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001229BIST