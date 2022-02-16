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***XXR*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.02.2022 12:46
***XXR*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***XXR*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TEVFİK ERASLAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 25.10.2021 İcrada Görevli - Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Evet 50 Bağımsız Üye Değil Hayır Genel Müdürlük Komitesi (Başkan), Yatırım Komitesi (Başkan), Risk Komitesi (Başkan), İç Kontrol ve Uyum Komitesi (Üye)
UĞUR AYAYDIN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 25.10.2021 İcrada Görevli Değil İpekyol A.Ş. Genel Müdürü Hayır 50 Bağımsız Üye Değil Hayır
NİLGÜN ERASLAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 25.10.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Risk Komitesi (Üye), Denetim Komitesi (Üye), İç Kontrol ve Uyum Komitesi (Başkan)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002061


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UZERB 50,60 340.757 % 10,00  
MERIT 32,00 60.642.885 % 9,97  
ARMDA 63,45 4.325.914 % 9,97  
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Riyal 3,6124 3,6306 % -0,01  
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Altın Ons 1.872 1.873 19,15  
Altın Gr. 818 818 7,65  
Cumhuriyet 5.413 5.495 3,00  
Tam 5.389 5.523 2,55  
Yarım 2.604 2.672 1,24  
Çeyrek 1.306 1.336 0,62  
Gümüş.Ons 23,62 23,65 0,24  
Gümüş Gr. 10,32 10,33 0,09  
B. Petrol 92,62 92,62 -0,65  
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