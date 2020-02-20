***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.02.2020 16:15
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YAPRK]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820430
BIST
17:32115.995
En Yüksek
|Değişim
|: -2,69%
|| -3.201,30
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
114.921
17:326,0939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0094
|Açılış
|: 6,0990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1037
En Düşük
6,0806
17:326,5948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0171
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,6059
En Düşük
6,5663
17:32316,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,38
|Açılış
|: 316,79
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
317,46
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|192.504.649
|% 19,87
|
|HATEK
|9,68
|42.343.983
|% 13,08
|
|QNBFL
|144,00
|8.648.874
|% 9,09
|
|YONGA
|9,22
|90.121
|% 6,34
|
|LOGO
|71,75
|94.111.636
|% 5,67
|
|GSRAY
|3,12
|912.521.865
|% -20,00
|
|TSPOR
|6,23
|779.968.646
|% -19,92
|
|VERTU
|5,40
|39.290.869
|% -18,18
|
|FENER
|16,12
|861.494.254
|% -17,08
|
|VKING
|2,84
|4.538.823
|% -13,68
|
|ASELS
|28,72
|1.713.390.605
|% -3,56
|
|THYAO
|14,47
|1.528.578.524
|% -2,89
|
|BJKAS
|3,05
|1.216.916.970
|% -13,35
|
|GSRAY
|3,12
|912.521.865
|% -20,00
|
|FENER
|16,12
|861.494.254
|% -17,08
|
|BJKAS
|3,05
|1.216.916.970
|% -13,35
|
|CEMAS
|1,25
|391.308.814
|% -5,30
|
|EKGYO
|1,53
|388.472.664
|% -5,56
|
|GSRAY
|3,12
|912.521.865
|% -20,00
|
|ODAS
|2,06
|453.127.688
|% -7,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8199
|7,8591
|% -0,25
|
|Frank
|6,1835
|6,2207
|% 0,38
|
|Riyal
|1,6214
|1,6295
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.614
|1.614
|1,39
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,37
|
|Cumhuriyet
|2.102
|2.133
|23,00
|
|Tam
|2.090
|2.142
|22,79
|
|Yarım
|1.010
|1.036
|11,02
|
|Çeyrek
|507
|518
|5,51
|
|Gümüş.Ons
|18,28
|18,32
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,59
|-0,02
|
|B. Petrol
|59,51
|59,51
|0,39
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