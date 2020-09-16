***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.09.2020 10:37
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875238
BIST
10:471.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,44
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.111
10:477,5001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0102
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5002
En Düşük
7,4788
10:478,8993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0237
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,8993
En Düşük
8,8600
10:47473,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,92
|Açılış
|: 473,71
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
473,99
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler10:47
|VAKFN
|4,02
|6.460.958
|% 1.162,19
|
|YONGA
|81,40
|2.266.583
|% 10,00
|
|UFUK
|12,43
|702.979
|% 10,00
|
|SUMAS
|33,22
|109.493
|% 10,00
|
|EMNIS
|15,52
|191.641
|% 9,99
|
|KENT
|429,30
|343.011
|% -10,00
|
|FENER
|30,64
|56.431.276
|% -9,99
|
|SODSN
|15,50
|107.601
|% -7,90
|
|TSPOR
|4,58
|17.113.384
|% -7,29
|
|FRIGO
|22,02
|160.262
|% -7,09
|
|SASA
|17,01
|247.785.073
|% 4,55
|
|PETKM
|4,39
|189.384.655
|% -0,23
|
|SISE
|6,39
|155.551.186
|% 0,63
|
|KRDMD
|3,10
|129.050.735
|% -0,32
|
|ECILC
|6,96
|106.489.748
|% 1,02
|
|IHLAS
|1,09
|60.677.533
|% 3,81
|
|PETKM
|4,39
|189.384.655
|% -0,23
|
|KRDMD
|3,10
|129.050.735
|% -0,32
|
|EKGYO
|1,79
|46.199.361
|% -1,10
|
|SISE
|6,39
|155.551.186
|% 0,63
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4977
|7,5001
|% 0,14
|
|Euro
|8,8927
|8,8993
|% 0,27
|
|Sterlin
|9,6280
|9,6763
|% 0,00
|
|Frank
|8,2322
|8,2818
|% 0,19
|
|Riyal
|1,9925
|2,0025
|% 0,06
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|10,13
|
|Altın Gr.
|474
|474
|2,90
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.163
|-10,00
|
|Tam
|3.102
|3.179
|-8,67
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|-4,20
|
|Çeyrek
|752
|769
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|27,30
|27,34
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,04
|
|B. Petrol
|41,24
|41,24
|0,71
|
Seans Raporu
10:47
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