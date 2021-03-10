***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2021 10:27
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916768
BIST
11:441.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 11,12
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.562
En Düşük
1.551
11:447,6039
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0033
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,6703
En Düşük
7,5944
11:449,0495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0193
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1129
En Düşük
9,0359
11:44419,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,73
|Açılış
|: 419,49
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
418,85
BIST En Aktif Hisseler11:44
|TRILC
|14,64
|340.673
|% 9,99
|
|DITAS
|16,64
|6.846.465
|% 9,98
|
|VAKKO
|13,12
|14.172.200
|% 9,97
|
|KAREL
|32,30
|29.704.380
|% 9,94
|
|DIRIT
|7,96
|204.747
|% 9,94
|
|UMPAS
|0,99
|28.710
|% -10,00
|
|NIBAS
|25,22
|22.522.281
|% -9,99
|
|RODRG
|20,26
|588.675
|% -9,96
|
|VAKFN
|19,00
|1.024.974
|% -5,75
|
|EDIP
|3,66
|14.719.086
|% -3,94
|
|SASA
|44,12
|697.308.835
|% 4,45
|
|PETKM
|6,31
|535.412.009
|% 1,12
|
|GARAN
|9,02
|494.730.529
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,53
|459.061.175
|% 2,03
|
|KRVGD
|18,97
|316.105.264
|% 7,85
|
|PETKM
|6,31
|535.412.009
|% 1,12
|
|ODAS
|3,93
|293.255.390
|% 0,26
|
|EKGYO
|2,40
|168.780.758
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,53
|459.061.175
|% 2,03
|
|TSKB
|1,72
|101.946.373
|% 0,58
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5995
|7,6039
|% -0,04
|
|Euro
|9,0434
|9,0495
|% -0,21
|
|Sterlin
|10,5500
|10,6029
|% 0,01
|
|Frank
|8,1653
|8,2145
|% -0,08
|
|Riyal
|2,0235
|2,0337
|% -0,03
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|-2,83
|
|Altın Gr.
|420
|420
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.842
|22,00
|
|Tam
|2.791
|2.863
|28,66
|
|Yarım
|1.349
|1.385
|13,86
|
|Çeyrek
|677
|692
|6,93
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,85
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,03
|
|B. Petrol
|67,10
|67,10
|-0,42
|
Seans Raporu
11:44
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