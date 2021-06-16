***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.06.2021 17:37
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YAPRK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942683
BIST
17:381.436
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -6,93
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.432
17:388,5438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0136
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
17:3810,3647
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0176
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
17:38510,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,33
|Açılış
|: 510,14
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler17:36
|PENTA
|35,20
|73.734.500
|% 10,00
|
|UZERB
|45,98
|959.924
|% 10,00
|
|ISKUR
|320.100,00
|320.100
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,33
|2.010.037
|% 9,89
|
|UMPAS
|1,30
|79.831
|% 8,33
|
|BAGFS
|19,17
|302.081
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|29.189.525
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|307.022
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.296.717
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|2.711.405
|% -9,93
|
|THYAO
|14,37
|1.313.340.847
|% -0,83
|
|BOBET
|5,44
|849.629.726
|% -9,78
|
|GARAN
|8,38
|810.633.606
|% -0,48
|
|KOZAL
|126,10
|714.502.937
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,22
|453.285.136
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,22
|453.285.136
|% 1,37
|
|BOBET
|5,44
|849.629.726
|% -9,78
|
|YESIL
|2,32
|309.226.927
|% -9,73
|
|DOHOL
|2,97
|359.881.745
|% 0,68
|
|GARAN
|8,38
|810.633.606
|% -0,48
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5399
|8,5443
|% -0,15
|
|Euro
|10,3584
|10,3657
|% -0,16
|
|Sterlin
|12,0086
|12,0688
|% -0,07
|
|Frank
|9,4529
|9,5098
|% -0,36
|
|Riyal
|2,2697
|2,2811
|% -0,23
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|-0,09
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-1,80
|
|Cumhuriyet
|3.383
|3.434
|-11,00
|
|Tam
|3.364
|3.449
|-10,72
|
|Yarım
|1.626
|1.668
|-5,19
|
|Çeyrek
|816
|834
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|27,77
|27,80
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,61
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,31
|74,31
|0,32
|
Seans Raporu
17:36
daha fazla
-
17:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, VAKBN, PGSUS
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17:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, BIMAS, EKGYO
-
17:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 93 kaybederek (% -0.23 ) 1, 266
-
17:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISKUR, OZRDN, UZERB, PENTA
-
17:50
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BERA, UTPYA, YESIL, MERIT, BAGFS, TKURU