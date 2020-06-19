***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
19.06.2020 16:05
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Ecovis Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
19.06.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
"Yönetim Kurulumuzun 12.03.2020 tarihli toplantısında Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, ECOVIS Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi kararı Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852024
BIST
16:07113.869
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 1.374,46
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
113.190
16:076,8471
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
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|Açılış
|: 6,8600
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|Önceki Kapanış
|: 6,8810
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6,8607
En Düşük
6,8341
16:077,6963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
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|Açılış
|: 7,6950
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|Önceki Kapanış
|: 7,7050
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7,7180
En Düşük
7,6749
16:07381,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,66
|Açılış
|: 381,53
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
382,90
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|5,76
|39.040.661
|% 9,92
|
|TCELL
|17,34
|1.742.248.566
|% 6,84
|
|KLNMA
|44,06
|125.267.627
|% 5,41
|
|TKFEN
|17,25
|544.985.683
|% 5,18
|
|KRDMA
|3,26
|186.942.575
|% 5,16
|
|SANEL
|5,22
|27.201.392
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,44
|1.214.002
|% -10,00
|
|GLRYH
|13,97
|3.190.119
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|12.415.220
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|393.033
|% -9,96
|
|KRDMD
|3,09
|2.539.647.108
|% 1,64
|
|ASELS
|33,66
|1.826.026.554
|% 3,25
|
|TCELL
|17,34
|1.742.248.566
|% 6,84
|
|TSPOR
|7,86
|725.934.447
|% -2,36
|
|GARAN
|8,19
|712.328.441
|% 0,74
|
|KRDMD
|3,09
|2.539.647.108
|% 1,64
|
|EKGYO
|1,87
|362.459.299
|% -1,58
|
|TSKB
|1,26
|197.769.055
|% -1,56
|
|GSDHO
|1,98
|251.062.399
|% 0,51
|
|PETKM
|4,10
|512.948.592
|% 1,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4627
|8,5051
|% -0,35
|
|Frank
|7,1758
|7,2191
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8181
|1,8272
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|12,20
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,45
|
|Cumhuriyet
|2.487
|2.500
|13,40
|
|Tam
|2.552
|2.563
|11,70
|
|Yarım
|1.243
|1.254
|6,70
|
|Çeyrek
|624
|628
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|17,60
|17,63
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|0,05
|
|B. Petrol
|42,66
|42,66
|1,15
|