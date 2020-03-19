***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 25.11.2019 tarihli toplantısında almış olduğu yatırım kararanına istinadenYapılan yatırımla ilgili olarak, 02.01.2020 tarih ve 2015 sayılı "T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN " Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'den 3.265.000 TL'si sübvansiyonlu düşük faizli sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği yatırım kredisi, 3.950.000 TL'si sübvansiyonlu düşük faizli sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği işletme kredisi olmak üzere toplam 7.215.000 TL tutarında kredi kullanılmıştır. Yatırım kredisinin vadesi 2 yıl anapara ödemesiz toplam 84 ay, Zirai İşletme kredisinin vadesi 12 aydır.Şirketimizin Ziraat Bankası A.Ş.'den kullandığı ve kullanacağı kredilerin teminatı olmak üzere maliki olduğumuz Burhaniye/Balıkesir adresindeki gayrimenkullerin bir kısmının üzerine 10.000.000 TL'si 1.sıra, 20.000.000 TL'si 2. sıra olmak üzere toplam 30.000.000 TL tutarında ipotek tesis edilmiştir.Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830676BIST