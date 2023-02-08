***YAR* *ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.02.2023 20:33
***YAR******ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Değerli Yatırımcılarımız,
Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 8/2/2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı ("Kurul Kararı") uyarınca, III-52.1 sayılı "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğ'inin 14. maddesinin 7. fıkrası çerçevesinde ülkemizde yaşanan deprem dolayısıyla Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası ("Pay Piyasası")'nın kapalı olması nedeniyle, 08.02.2023 tarihinden başlayarak Pay Piyasası yeniden açılıncaya kadar kurucusu olduğumuz ve Ek'te unvanları belirtilen yatırım fonları için
birim pay değeri hesaplanmamasına, katılma payı alım satımlarının durdurulmasına
karar verilmiş olup, ayrıca ilgili Kurul Kararı doğrultusunda söz konusu fonların Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) işlemleri de durdurulmuştur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111645
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0023
|Açılış
|: 19,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0800
|
18,8329
En Düşük
18,8061
10:4220,1804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0017
|Açılış
|: 20,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
20,1996
En Düşük
20,1179
10:421.135,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 1.135,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.135,12
|
1.135,89
En Düşük
1.134,13
BIST En Aktif Hisseler10:42
|NUHCM
|124,00
|1.488
|% 8,77
|
|ONCSM
|91,90
|6.157
|% 7,55
|
|NIBAS
|16,36
|4.090
|% 3,94
|
|DIRIT
|5,65
|164
|% 2,73
|
|MMCAS
|4,75
|480
|% 2,15
|
|YEOTK
|48,60
|486
|% -10,00
|
|VKING
|32,76
|98
|% -10,00
|
|ULUUN
|23,40
|983
|% -10,00
|
|RUBNS
|18,56
|93
|% -9,99
|
|HEKTS
|25,04
|401
|% -9,99
|
|ISDMR
|33,36
|45.629.506
|% 0,00
|
|ARSAN
|8,00
|13.803.836
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% 0,00
|
|ROYAL
|6,80
|462.015
|% 0,00
|
|ARSAN
|8,00
|13.803.836
|% 0,00
|
|ISDMR
|33,36
|45.629.506
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|KERVN
|0,72
|123.008
|% -5,26
|
|ROYAL
|6,80
|462.015
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8265
|18,8312
|% 0,02
|
|Euro
|20,1701
|20,1859
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,6501
|22,7637
|% -0,02
|
|Frank
|20,3621
|20,4848
|% -0,01
|
|Riyal
|5,0026
|5,0276
|% -0,01
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.876
|-0,09
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.135
|0,03
|
|Cumhuriyet
|7.673
|7.789
|21,00
|
|Tam
|7.700
|7.767
|1,00
|
|Yarım
|3.762
|3.800
|0,00
|
|Çeyrek
|1.881
|1.900
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,33
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,50
|13,51
|0,01
|
|B. Petrol
|85,11
|85,11
|1,42
|
Seans Raporu
10:42
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