***YAT* *FZLGY* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
20.07.2023 11:29
***YAT******FZLGY******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173710
BIST
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14:356.637
En Düşük
|Değişim
|: 0,99%
|| 65,27
|Açılış
|: 6.633
|
|Önceki Kapanış
|: 6.571
|
6.565
En Yüksek
6.678
14:3526,9113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1261
|Açılış
|: 27,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2700
|
27,0842
En Düşük
26,7590
14:3530,2559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,2485
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,4286
En Düşük
29,7344
14:351.715,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 13,08
|Açılış
|: 1.715,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702,39
|
1.727,84
En Düşük
1.700,90
BIST En Aktif Hisseler14:35
|KLRHO
|17,83
|148.835.473
|% 9,99
|
|SDTTR
|164,00
|182.436.907
|% 9,99
|
|VKFYO
|32,16
|13.558.432
|% 9,99
|
|OYAYO
|28,00
|46.106.030
|% 9,98
|
|MARKA
|15,22
|30.946.047
|% 9,97
|
|EUYO
|16,41
|15.843.033
|% -9,98
|
|FORTE
|71,45
|14.997.641
|% -9,96
|
|RALYH
|77,65
|130.959.919
|% -9,76
|
|MAALT
|574,80
|67.086.539
|% -5,91
|
|UZERB
|240,00
|1.125.740
|% -4,00
|
|THYAO
|226,00
|6.920.576.834
|% 1,07
|
|ASTOR
|87,70
|5.083.486.492
|% 7,54
|
|EKGYO
|8,59
|3.749.082.687
|% 3,00
|
|ASELS
|73,50
|3.179.118.593
|% 2,65
|
|AKBNK
|25,26
|2.960.367.377
|% 0,96
|
|EKGYO
|8,59
|3.749.082.687
|% 3,00
|
|ODAS
|9,48
|1.752.503.796
|% 6,40
|
|YKBNK
|13,27
|2.040.377.889
|% 0,38
|
|IHYAY
|1,12
|138.046.293
|% -2,61
|
|AKBNK
|25,26
|2.960.367.377
|% 0,96
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9043
|26,9113
|% 0,47
|
|Euro
|30,1809
|30,2559
|% 0,83
|
|Sterlin
|34,6122
|34,7858
|% 0,18
|
|Frank
|31,2313
|31,4194
|% 0,49
|
|Riyal
|7,1551
|7,1910
|% 0,45
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.982
|5,01
|
|Altın Gr.
|1.715
|1.715
|12,99
|
|Cumhuriyet
|11.541
|11.715
|35,00
|
|Tam
|11.266
|11.402
|26,00
|
|Yarım
|5.633
|5.727
|13,00
|
|Çeyrek
|2.817
|2.864
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,20
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|21,79
|21,81
|0,15
|
|B. Petrol
|79,82
|79,82
|0,36
|
Seans Raporu
14:35
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14:50EDIP
Yüzde 9.97 oranında artışla 18.97 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 262, 287 adet işlem
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14:49TUKAS
Yüzde 6.97 oranında artışla 8.13 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 213, 713 adet işlem
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14:47USAK
Yüzde 9.68 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 808, 531 adet işlem
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14:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, KOZAA, EREGL
-
14:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 75, 44 artarak (% 1.28 ) 5, 964