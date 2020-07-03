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***YAT* *ITTFH* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi

03.07.2020 17:33
GÜNCEL HABERLER



***YAT******ITTFH******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )

İlgili Şirketler [ITTFH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. (Şirket)'nin sermayesinin 90.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye artırılması dolayısıyla, ihraç edilecek toplam 10.000.000 TL nominal değerli payların, ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1 TL nominal değerli pay için 3,26 TL fiyatla alıcı Noya Çelik San.ve Tic.A.Ş.'na Kurumumuz aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.Bu çerçevede satışa konu paylar, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde, 03.07.2020 tarihinde "Borsa'da işlem gören nitelikte" ihraç edilmektedir.Söz konusu işlemde beher pay bedeli başvuru tarihi itibariyle bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar alınarak belirlenmiştir.Satış işleminin 16.07.2020 tarihinde ve işlemin takasının da Takasbank ile MKK nezdinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat v.b. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
          
Söz konusu işlemin Borsanız Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilecektir.
Borsa İstanbul A.Ş.'ye 03.07.2020 tarihinde başvuru yapılmış olup, başvuru dilekçemiz Ek'tedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854440


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KUTPO 38,84 46.605.348 % 9,97  
ULAS 5,64 9.907.055 % 9,94  
DOBUR 14,60 3.243.972 % 9,94  
MARKA 2,66 61.057.219 % 9,92  
BURCE 10,53 17.366.154 % 9,92  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5382 8,5810 % 0,22  
Frank 7,2434 7,2870 % 0,31  
Riyal 1,8264 1,8356 % 0,26  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.776 -0,03  
Altın Gr. 392 392 0,92  
Cumhuriyet 2.601 2.640 6,00  
Tam 2.615 2.628 7,10  
Yarım 1.270 1.285 3,40  
Çeyrek 635 644 1,70  
Gümüş.Ons 18,04 18,07 0,11  
Gümüş Gr. 3,98 3,99 0,03  
B. Petrol 42,73 42,73 -0,41  
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