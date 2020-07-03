***YAT* *ITTFH* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi
03.07.2020 17:33
***YAT******ITTFH******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )
İlgili Şirketler [ITTFH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. (Şirket)'nin sermayesinin 90.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye artırılması dolayısıyla, ihraç edilecek toplam 10.000.000 TL nominal değerli payların, ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1 TL nominal değerli pay için 3,26 TL fiyatla alıcı Noya Çelik San.ve Tic.A.Ş.'na Kurumumuz aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.Bu çerçevede satışa konu paylar, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde, 03.07.2020 tarihinde "Borsa'da işlem gören nitelikte" ihraç edilmektedir.Söz konusu işlemde beher pay bedeli başvuru tarihi itibariyle bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar alınarak belirlenmiştir.Satış işleminin 16.07.2020 tarihinde ve işlemin takasının da Takasbank ile MKK nezdinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat v.b. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
Söz konusu işlemin Borsanız Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilecektir.
Borsa İstanbul A.Ş.'ye 03.07.2020 tarihinde başvuru yapılmış olup, başvuru dilekçemiz Ek'tedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854440
BIST
18:00115.834
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -1.073,60
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
115.312
18:006,8794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0266
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,9035
En Düşük
6,8453
18:007,7383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0347
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7630
En Düşük
7,6844
18:00392,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,92
|Açılış
|: 392,26
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
394,04
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|38,84
|46.605.348
|% 9,97
|
|ULAS
|5,64
|9.907.055
|% 9,94
|
|DOBUR
|14,60
|3.243.972
|% 9,94
|
|MARKA
|2,66
|61.057.219
|% 9,92
|
|BURCE
|10,53
|17.366.154
|% 9,92
|
|CMBTN
|63,40
|27.316.134
|% -8,97
|
|KRDMB
|3,41
|70.817.123
|% -6,06
|
|CMENT
|25,00
|13.110.853
|% -5,94
|
|AKMGY
|36,14
|5.171.587
|% -5,39
|
|KRDMA
|4,80
|32.965.760
|% -4,76
|
|THYAO
|11,92
|1.085.659.718
|% -2,77
|
|GARAN
|8,22
|902.511.964
|% -1,67
|
|KARSN
|3,44
|862.787.334
|% 4,24
|
|ODAS
|2,62
|836.067.440
|% 2,75
|
|ALBRK
|1,83
|765.112.912
|% 3,98
|
|SKBNK
|1,60
|738.753.110
|% 6,67
|
|ALBRK
|1,83
|765.112.912
|% 3,98
|
|EKGYO
|2,04
|752.624.910
|% -1,45
|
|IEYHO
|1,04
|384.376.322
|% 1,96
|
|ODAS
|2,62
|836.067.440
|% 2,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5382
|8,5810
|% 0,22
|
|Frank
|7,2434
|7,2870
|% 0,31
|
|Riyal
|1,8264
|1,8356
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-0,03
|
|Altın Gr.
|392
|392
|0,92
|
|Cumhuriyet
|2.601
|2.640
|6,00
|
|Tam
|2.615
|2.628
|7,10
|
|Yarım
|1.270
|1.285
|3,40
|
|Çeyrek
|635
|644
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,07
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|0,03
|
|B. Petrol
|42,73
|42,73
|-0,41
|
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