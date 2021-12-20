***YAT* *KMPUR* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***YAT******KMPUR******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [KMPUR]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.12.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarKimya sanayi şirketi Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KİMPUR) olarak halka arz için yaptığımız başvuru, 16 Aralık 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmıştır.KİMPUR paylarının planlanan halka arz işlemlerine ilişkin olarak 23 – 24 Aralık 2021 olarak belirlenen talep toplama süresinin, söz konusu talep toplama süresinin başlangıcından önce oluşan piyasa koşulları çerçevesinde halka arzdan beklenen faydanın elde edilemeyeceğinin öngörülmesi sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir. Belirlenecek yeni talep toplama tarihleri ayrıca açıklanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984832BIST