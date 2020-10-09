***YAT* *KONTR* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında









***YAT******KONTR******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )İlgili Şirketler [KONTR]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ ve MÜHENDİSLİK A.Ş. için hazırlanan ihrraç eden kuruluş dışında hazırlanan fiyat tespit raporunu değerlendirme raporu ektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880551BIST