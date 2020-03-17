***YAT* *OZBAL* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.03.2020 17:06
***YAT******OZBAL******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [OZBAL]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.'nin (‘Şirket') çıkarılmış sermayesinin 20.540.000 TL'den 2.840.000 TL'ye azaltılması ve eş anlı olarak 43.920.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 41.080.000 TL nominal değerli payları rüçhan hakkı kısıtlanmadan bedelli sermaye artırım kararı alınmıştır ve 28.02.2020-13.03.2020 tarihlerinde yeni pay alma hakkı kullanımı gerçekleşmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu (‘SPK')'nın 13.02.2020 tarihli ve 10/229 sayılı toplantısında izahname onaylanmış olup, Kurul'un kararı gereği kullanılmayan paylar halka arz edilmeksizin tahsisli olarak Erciyas Holding A.Ş.'ye, birim satış fiyatının, nominal değer ile Toptan Satışlar Pazarında satışın başlamasından önceki 3 işlem gününde Borsa'da işlem gören payların Borsa'da gerçekleşecek ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasından yüksek olanı olarak belirlenerek satılmasına karar verilmiştir.
Kurul kararı gereği, yeni pay alma hakkı kullanımı sonrasında kullanılmayan ve "Borsa'da işlem gören nitelikte" 429.926,561 TL nominal Şirket payları, Erciyas Holding A.Ş.'ye Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile (alıcı/satıcı üye) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uyguluma Usulü ve Esasları'na göre Borsa İstanbul tarafından işlem tarihinden geriye doğru 3 günlük Şirket paylarının işlem gördüğü ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalaması ile nominal değer olan 1 TL karşılaştırılacak ve yüksek olanı satış fiyatı olarak belirtilecektir. 18 Mart tarihinde Toptan Satışlar Pazarında işlemin yapılması için Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830104
BIST
16:5285.103
En Yüksek
|Değişim
|: -3,17%
|| -2.785,64
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
16:526,4658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0379
|Açılış
|: 6,4680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4951
En Düşük
6,4177
16:527,1121
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -0,0808
|Açılış
|: 7,1140
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1080
16:52310,08
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -3,36
|Açılış
|: 310,04
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.332.305
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,40
|71.400
|% 8,11
|
|KARTN
|287,90
|8.132.460
|% 5,50
|
|PEKGY
|1,97
|8.194.107
|% 4,79
|
|SELGD
|1,39
|256.018
|% 4,51
|
|CRFSA
|4,86
|2.427.641
|% -10,00
|
|DOAS
|6,12
|4.353.722
|% -10,00
|
|PENGD
|2,34
|5.780.442
|% -10,00
|
|IHYAY
|0,54
|19.563.809
|% -10,00
|
|TIRE
|3,51
|16.082.365
|% -10,00
|
|ASELS
|21,70
|1.140.267.411
|% -5,32
|
|THYAO
|7,86
|908.300.146
|% -4,50
|
|GARAN
|8,24
|682.898.229
|% 0,61
|
|YKBNK
|1,99
|303.734.378
|% -1,97
|
|AKBNK
|5,92
|284.803.953
|% -0,84
|
|YKBNK
|1,99
|303.734.378
|% -1,97
|
|THYAO
|7,86
|908.300.146
|% -4,50
|
|IHLGM
|0,79
|89.494.510
|% -8,14
|
|ODAS
|1,16
|120.142.124
|% -7,20
|
|EKGYO
|1,09
|105.095.577
|% -3,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7732
|7,8122
|% -1,24
|
|Frank
|6,7053
|6,7457
|% -0,89
|
|Riyal
|1,7156
|1,7242
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.490
|1.490
|-24,65
|
|Altın Gr.
|310
|311
|-2,93
|
|Cumhuriyet
|2.071
|2.102
|34,00
|
|Tam
|2.064
|2.117
|34,15
|
|Yarım
|998
|1.024
|16,52
|
|Çeyrek
|500
|512
|8,26
|
|Gümüş.Ons
|12,44
|12,48
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|2,59
|2,60
|-0,08
|
|B. Petrol
|29,52
|29,52
|-0,53
|
Seans Raporu
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17:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2790, 68 kaybederek (% -2.62 ) 103, 818
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17:08XU100
Endeks 85, 108 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 16 altında . İşlem hacmi 7, 249.00 milyon TL de
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17:08SERVE
Yüzde -9.79 oranında düşüşle 1.29 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 522 adet işlem
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17:07AKSEN
Yüzde -6.35 oranında düşüşle 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 450, 761 adet işlem
-
17:06IHLAS
Yüzde -8.16 oranında düşüşle 0.45 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 537, 896 adet işlem