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***YAT* *OZBAL* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.03.2020 17:06
GÜNCEL HABERLER



***YAT******OZBAL******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.'nin (‘Şirket') çıkarılmış sermayesinin 20.540.000 TL'den 2.840.000 TL'ye azaltılması ve eş anlı olarak 43.920.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 41.080.000 TL nominal değerli payları rüçhan hakkı kısıtlanmadan bedelli sermaye artırım kararı alınmıştır ve 28.02.2020-13.03.2020 tarihlerinde yeni pay alma hakkı kullanımı gerçekleşmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu (‘SPK')'nın 13.02.2020 tarihli ve 10/229 sayılı toplantısında izahname onaylanmış olup, Kurul'un kararı gereği kullanılmayan paylar halka arz edilmeksizin tahsisli olarak Erciyas Holding A.Ş.'ye, birim satış fiyatının, nominal değer ile Toptan Satışlar Pazarında satışın başlamasından önceki 3 işlem gününde Borsa'da işlem gören payların Borsa'da gerçekleşecek ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasından yüksek olanı olarak belirlenerek satılmasına karar verilmiştir. 
Kurul kararı gereği, yeni pay alma hakkı kullanımı sonrasında kullanılmayan ve "Borsa'da işlem gören nitelikte"  429.926,561 TL nominal Şirket payları, Erciyas Holding A.Ş.'ye Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile (alıcı/satıcı üye) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uyguluma Usulü ve Esasları'na göre Borsa İstanbul tarafından işlem tarihinden geriye doğru 3 günlük Şirket paylarının işlem gördüğü ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalaması ile nominal değer olan 1 TL karşılaştırılacak ve yüksek olanı satış fiyatı olarak belirtilecektir. 18 Mart tarihinde Toptan Satışlar Pazarında işlemin yapılması için Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır. Kamuoyuna duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830104


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Yarım 998 1.024 16,52  
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