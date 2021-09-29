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***YAT* *OZBAL* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi

29.09.2021 18:19



***YAT******OZBAL******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )

İlgili Şirketler [OZBAL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

ÖZBAL Çelik Boru Sanayi Tic.A.Ş. (Şirket) ortaklarından İsmail Tamer ALTILAR' ın sahip olduğu, Şirket sermayesinin %8,9' una tekabül eden toplam 3.910.000 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 13,65 TL fiyatla alıcı, 1,955,000 nominal olan kısmı İSTANBUL PORTFÖY A.Ş.'ye ait İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON (IIS)' una, 1,955,000 nominal olan kalan kısmıda   İSTANBUL PORTFÖY A.Ş.'ye ait   İSTANBUL PORTFÖY ARİES SERBEST FON(IIP)' una, Kurumumuz ( YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. ) aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.
 Satılacak 3,910.000 TL nominal değerli payların tamamı  "Borsa'da İşlem Gören Nitelikte" dir.   
Satış işlemi Borsa İstanbul kanalı ile 01/10/2021 tarihinde yapılması öngörülmektedir. Alıcı ve satıcı taraflar, takas işlemini Takasbank ve MKK aracılığı ile gerçekleştirilecektir. 
Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat v.b. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için bugün (29.09.2021) Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965775


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