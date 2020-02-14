***YAT* *SANFM* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
14.02.2020 18:04
***YAT******SANFM******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANFM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14/02/2020 TARİHLİ SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PİYASA YAPICILIK İŞLEMLERİ
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz SANİFOAM ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
14/02/2020
ALIM
250.00
1482,50
14/02/2020
SATIM
250.00
1490,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819171
BIST
18:05120.151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -389,09
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.049
18:056,0526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0110
|Açılış
|: 6,0510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0679
En Düşük
6,0344
18:056,5614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0067
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5827
En Düşük
6,5408
18:05308,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 1,89
|Açılış
|: 308,18
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
308,28
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,88
|693.205.377
|% 20,00
|
|TLMAN
|14,07
|45.421.913
|% 19,95
|
|AYCES
|12,74
|6.201.535
|% 14,98
|
|GEDIK
|12,52
|64.470.932
|% 14,86
|
|ARDYZ
|18,00
|432.876.482
|% 13,92
|
|TUKAS
|12,68
|5.898.277
|% -16,91
|
|RHEAG
|2,12
|50.691.683
|% -9,79
|
|OZBAL
|2,39
|13.948.924
|% -8,78
|
|SAFKR
|3,12
|1.926.702
|% -6,87
|
|ISBTR
|52.990,00
|2.891.069
|% -5,96
|
|THYAO
|14,89
|1.631.465.274
|% -0,67
|
|ASELS
|29,08
|1.614.927.623
|% 3,05
|
|ISGYO
|2,15
|708.599.609
|% 3,86
|
|BJKAS
|2,88
|694.570.339
|% 5,88
|
|GSRAY
|2,88
|693.205.377
|% 20,00
|
|ISGYO
|2,15
|708.599.609
|% 3,86
|
|GSRAY
|2,88
|693.205.377
|% 20,00
|
|BJKAS
|2,88
|694.570.339
|% 5,88
|
|KARSN
|1,97
|414.721.082
|% 7,07
|
|CEMAS
|1,24
|221.880.380
|% 2,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8645
|7,9040
|% 0,05
|
|Frank
|6,1427
|6,1797
|% -0,04
|
|Riyal
|1,6085
|1,6166
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.584
|1.584
|7,52
|
|Altın Gr.
|308
|308
|1,71
|
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|7,00
|
|Tam
|2.026
|2.077
|4,19
|
|Yarım
|979
|1.005
|2,02
|
|Çeyrek
|491
|502
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,03
|
|B. Petrol
|57,17
|57,17
|0,83
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:57DESA
Yüzde -3.30 oranında düşüşle 5.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 306, 900 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 120, 459 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 07 altında . İşlem hacmi 11, 940.00 milyon TL de
-
17:56EDIP
Yüzde -4.18 oranında düşüşle 2.29 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 056, 415 adet işlem
-
17:55MERKO
Yüzde -4.73 oranında düşüşle 1.41 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 770, 319 adet işlem
-
17:54QNBFL
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 149.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 660 adet işlem