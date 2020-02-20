***YAT* *SANFM* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
20.02.2020 18:04
***YAT******SANFM******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20/02/2020 TARİHLİ SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PİYASA YAPICILIK İŞLEMLERİ
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz SANİFOAM ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
20/02/2020
ALIM
3906.00
24325,54
20/02/2020
SATIM
3906.00
24600,08
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820539
BIST
18:05115.642
En Yüksek
|Değişim
|: -2,98%
|| -3.554,05
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
114.921
18:056,1026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0181
|Açılış
|: 6,0990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1037
En Düşük
6,0806
18:056,6017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0240
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,6059
En Düşük
6,5663
18:05317,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 1,83
|Açılış
|: 317,25
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
317,53
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|192.667.911
|% 19,87
|
|QNBFL
|151,80
|10.136.091
|% 15,00
|
|HATEK
|9,27
|45.371.193
|% 8,29
|
|UZERB
|2,16
|121.034
|% 8,00
|
|YONGA
|9,33
|132.977
|% 7,61
|
|GSRAY
|3,12
|914.174.845
|% -20,00
|
|TSPOR
|6,23
|781.318.637
|% -19,92
|
|VERTU
|5,30
|41.075.742
|% -19,70
|
|FENER
|16,25
|890.934.812
|% -16,41
|
|BJKAS
|2,98
|1.284.696.281
|% -15,34
|
|ASELS
|28,36
|1.882.216.435
|% -4,77
|
|THYAO
|14,37
|1.735.756.970
|% -3,56
|
|BJKAS
|2,98
|1.284.696.281
|% -15,34
|
|GSRAY
|3,12
|914.174.845
|% -20,00
|
|FENER
|16,25
|890.934.812
|% -16,41
|
|BJKAS
|2,98
|1.284.696.281
|% -15,34
|
|CEMAS
|1,23
|417.257.850
|% -6,82
|
|EKGYO
|1,53
|416.250.644
|% -5,56
|
|GSRAY
|3,12
|914.174.845
|% -20,00
|
|ODAS
|2,05
|475.401.814
|% -8,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8225
|7,8617
|% -0,21
|
|Frank
|6,1846
|6,2218
|% 0,39
|
|Riyal
|1,6210
|1,6291
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.618
|1.618
|5,20
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,58
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,36
|18,41
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,60
|3,61
|-0,01
|
|B. Petrol
|59,51
|59,51
|0,39
|