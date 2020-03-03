***YAT* *SANFM* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
03.03.2020 18:13
***YAT******SANFM******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/03/2020 TARİHLİ SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PİYASA YAPICILIK İŞLEMLERİ
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz SANİFOAM ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
03/03/2020
ALIM
548.00
3320,28
03/03/2020
SATIM
548.00
3351,92
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823982
BIST
18:00110.349
En Yüksek
|Değişim
|: 2,83%
|| 3.038,86
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.582
En Düşük
108.881
18:006,1116
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0486
|Açılış
|: 6,1470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,0925
18:006,8493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0108
|Açılış
|: 6,8270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8063
18:00317,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 3,63
|Açılış
|: 316,89
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,94
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|8,07
|162.429.397
|% 19,91
|
|CRFSA
|6,87
|54.271.628
|% 19,90
|
|DYOBY
|5,62
|34.531.387
|% 19,83
|
|AVGYO
|2,11
|98.465.184
|% 16,57
|
|DAGHL
|3,39
|1.435.049
|% 14,92
|
|NIBAS
|6,40
|140.495
|% -7,25
|
|MEMSA
|0,34
|288.621
|% -5,56
|
|OSMEN
|6,81
|15.551
|% -5,42
|
|GYHOL
|21,72
|13.104.017
|% -5,40
|
|SAMAT
|2,39
|9.901.642
|% -5,16
|
|ASELS
|30,36
|1.538.215.929
|% 7,51
|
|THYAO
|12,09
|1.145.041.904
|% 2,46
|
|GARAN
|10,00
|632.952.275
|% 4,49
|
|ODAS
|2,18
|416.184.562
|% 6,34
|
|HALKB
|6,45
|407.650.371
|% 6,09
|
|ODAS
|2,18
|416.184.562
|% 6,34
|
|KARSN
|1,91
|369.228.428
|% -3,05
|
|IHLGM
|1,37
|249.710.823
|% 7,03
|
|YKBNK
|2,54
|375.228.045
|% 6,28
|
|IHYAY
|1,15
|170.206.259
|% 7,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7964
|7,8355
|% -0,56
|
|Frank
|6,3568
|6,3951
|% -0,49
|
|Riyal
|1,6225
|1,6307
|% -0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.621
|35,64
|
|Altın Gr.
|317
|317
|3,29
|
|Cumhuriyet
|2.101
|2.133
|-13,00
|
|Tam
|2.091
|2.143
|-14,01
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|-6,78
|
|Çeyrek
|507
|518
|-3,38
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,06
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,33
|0,03
|
|B. Petrol
|52,73
|52,73
|0,83
|
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