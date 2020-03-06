***YAT* *SANFM* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
06.03.2020 18:06
***YAT******SANFM******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/03/2020 TARİHLİ SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PİYASA YAPICILIK İŞLEMLERİ
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz SANİFOAM ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
06/03/2020
ALIM
750.00
4354,49
06/03/2020
SATIM
511.00
2990,17
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825063
BIST
18:05109.601
En Yüksek
|Değişim
|: -1,98%
|| -2.214,55
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
18:056,1017
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0119
|Açılış
|: 6,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
18:056,8987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0296
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9288
En Düşük
6,8333
18:05327,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -1,74
|Açılış
|: 327,26
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,77
En Düşük
321,52
BIST En Aktif Hisseler
|ARMDA
|22,30
|1.834.944
|% 14,95
|
|BRKSN
|3,54
|6.477.065
|% 14,94
|
|OYAYO
|7,77
|5.900.017
|% 14,94
|
|EMKEL
|1,95
|3.471.423
|% 14,71
|
|VAKKO
|6,03
|194.631.601
|% 9,04
|
|INFO
|7,91
|13.155
|% -14,95
|
|DOCO
|461,90
|2.832.679
|% -10,31
|
|GARFA
|4,67
|17.582.480
|% -10,02
|
|DGATE
|8,30
|32.445.662
|% -8,49
|
|ISKUR
|390.000,00
|765.000
|% -7,14
|
|THYAO
|11,14
|1.131.990.022
|% -4,87
|
|ASELS
|29,84
|719.032.733
|% -1,45
|
|EREGL
|8,90
|460.161.053
|% 1,71
|
|GARAN
|10,03
|412.642.608
|% -2,62
|
|YKBNK
|2,43
|353.747.798
|% -3,95
|
|YKBNK
|2,43
|353.747.798
|% -3,95
|
|ODAS
|2,07
|299.923.348
|% -3,27
|
|KARSN
|1,85
|216.636.639
|% -3,14
|
|THYAO
|11,14
|1.131.990.022
|% -4,87
|
|EKGYO
|1,44
|136.214.487
|% -2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9103
|7,9500
|% 0,11
|
|Frank
|6,4896
|6,5286
|% 0,82
|
|Riyal
|1,6212
|1,6294
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|-8,20
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-1,86
|
|Cumhuriyet
|2.181
|2.214
|28,00
|
|Tam
|2.171
|2.225
|27,52
|
|Yarım
|1.049
|1.076
|13,31
|
|Çeyrek
|526
|538
|6,66
|
|Gümüş.Ons
|17,17
|17,19
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,06
|
|B. Petrol
|45,89
|45,89
|-4,10
|