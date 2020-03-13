***YAT* *SANFM* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
13.03.2020 18:08
***YAT******SANFM******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANFM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/03/2020 TARİHLİ SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PİYASA YAPICILIK İŞLEMLERİ
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz SANİFOAM ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
13/03/2020
ALIM
5501.00
24277,69
13/03/2020
SATIM
5501.00
24954,02
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828913
BIST
18:0095.750
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 2.110,59
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
18:006,3205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0032
|Açılış
|: 6,2990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3219
En Düşük
6,2512
18:007,0275
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0454
|Açılış
|: 6,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
18:00316,98
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -3,38
|Açılış
|: 316,98
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|VESTL
|9,90
|39.781.169
|% 10,00
|
|YGYO
|0,44
|15.728.717
|% 10,00
|
|GUSGR
|1,87
|61.964.005
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|4.162.903
|% 10,00
|
|ISBTR
|31.322,30
|1.986.915
|% 10,00
|
|AKGRT
|5,16
|9.710.440
|% -13,71
|
|ECZYT
|9,81
|70.233.603
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|276.752
|% -10,00
|
|ECILC
|4,06
|293.471.719
|% -9,98
|
|KSTUR
|22,02
|33.847
|% -9,98
|
|ASELS
|25,42
|1.318.882.562
|% 4,35
|
|THYAO
|9,10
|1.191.017.375
|% 7,31
|
|GARAN
|9,03
|691.912.676
|% 3,32
|
|KRDMD
|2,07
|415.739.032
|% 3,50
|
|EREGL
|8,10
|399.034.091
|% -0,61
|
|ODAS
|1,39
|342.998.746
|% 5,30
|
|IHLGM
|0,95
|185.203.428
|% 5,56
|
|KRDMD
|2,07
|415.739.032
|% 3,50
|
|YKBNK
|2,20
|362.265.481
|% 3,29
|
|EKGYO
|1,19
|176.004.324
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8637
|7,9032
|% -0,60
|
|Frank
|6,6025
|6,6422
|% -0,91
|
|Riyal
|1,6739
|1,6823
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.561
|1.562
|-15,43
|
|Altın Gr.
|317
|317
|-3,37
|
|Cumhuriyet
|2.130
|2.162
|10,00
|
|Tam
|2.105
|2.159
|-8,76
|
|Yarım
|1.018
|1.044
|-4,24
|
|Çeyrek
|510
|522
|-2,12
|
|Gümüş.Ons
|15,17
|15,19
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|3,08
|3,08
|-0,13
|
|B. Petrol
|33,87
|33,87
|0,65
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59THYAO
Yüzde 7.08 oranında artışla 9.08 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 099, 401 adet işlem
-
17:58KATMR
Yüzde 8.17 oranında artışla 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 211, 757 adet işlem
-
17:57SODA
Yüzde 6.16 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 770, 254 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2270, 97 artarak (% 2.55 ) 91, 285
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KORDS, YONGA, EGCYH, EKIZ, MEMSA, EGCYO, KSTUR, UFUK, SERVE, UMPAS