***YAT* *SANFM* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
16.04.2020 18:06
***YAT******SANFM******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/04/2020 TARİHLİ SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PİYASA YAPICILIK İŞLEMLERİ
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz SANİFOAM ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
16/04/2020
ALIM
5503.00
45224.80
16/04/2020
SATIM
4903.00
40613.78
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838720
BIST
18:0596.249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 394,17
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
18:056,9509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0061
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9509
En Düşük
6,9392
18:057,5362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5362
En Düşük
7,5247
18:05384,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,58
|Açılış
|: 384,10
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
387,65
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|3,85
|43.854.095
|% 10,00
|
|PETUN
|16,39
|93.391.987
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|152.483
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|328.561
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,16
|30.862.181
|% 10,00
|
|DOCO
|358,10
|79.985.479
|% -9,98
|
|CLEBI
|77,55
|33.767.605
|% -9,98
|
|PGSUS
|49,92
|1.158.339.673
|% -9,97
|
|SANFM
|7,13
|14.468.181
|% -9,97
|
|DOKTA
|21,88
|1.473.924
|% -9,96
|
|ASELS
|26,66
|1.238.774.034
|% 0,83
|
|PGSUS
|49,92
|1.158.339.673
|% -9,97
|
|THYAO
|10,16
|1.083.840.016
|% -1,93
|
|GARAN
|8,25
|954.707.108
|% 0,49
|
|ECILC
|4,80
|929.037.144
|% 9,84
|
|IHLGM
|1,07
|249.437.398
|% 4,90
|
|ECILC
|4,80
|929.037.144
|% 9,84
|
|IHLAS
|0,67
|102.889.681
|% 9,84
|
|YKBNK
|1,95
|315.300.182
|% 0,52
|
|IHEVA
|1,89
|289.872.925
|% -9,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6230
|8,6663
|% -0,08
|
|Frank
|7,1321
|7,1751
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8433
|1,8526
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.720
|3,24
|
|Altın Gr.
|384
|384
|2,70
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.526
|22,10
|
|Tam
|2.533
|2.600
|22,70
|
|Yarım
|1.232
|1.265
|11,10
|
|Çeyrek
|618
|633
|5,50
|
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,51
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,01
|
|B. Petrol
|28,20
|28,20
|0,51
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